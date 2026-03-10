Joven veterinaria, exsaliente de Gustavo Salcedo, se pronuncia sobre el ‘ampay’ con Maju Mantilla: ¿le molestó?

Wapa.pe
María Pía Vallejos, quien aseguró haber salido con Gustavo Salcedo, reaparece tras el viaje de él con Maju Mantilla a Colombia y reaviva las especulaciones.

    ¡Reaparece! La joven veterinaria María Pía Vallejos volvió a aparecer ante las cámaras de 'Magaly TV: la firme' , luego de que se viralizaran imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla viajando juntos a Paracas y, recientemente, a Colombia.

    Su reaparición llamó la atención, ya que semanas atrás ella misma reveló que había mantenido un vínculo con el empresario, lo que ahora vuelve a despertar comentarios y especulaciones sobre su cercanía en redes y televisión local.

    Veterinaria responde tras imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla de viaje

    Tras difundirse imágenes del supuesto reencuentro entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, un equipo de 'Magaly TV: la firme' buscó la reacción de María Pía Vallejos. Las cámaras del programa lograron ubicar a la joven veterinaria en la vía pública, cuando se desplazaba en su motocicleta con casco, lo que en un inicio dificultó que los reporteros pudieran abordarla.

    Cuando fue consultada por las imágenes en las que aparece el empresario junto a la exreina de belleza, Vallejos guardó silencio por unos instantes. Sin embargo, ante la insistencia del equipo periodístico, finalmente respondió de forma breve y directa. “Yo no tengo que aclarar nada”, señaló con semblante serio, mientras permanecía sobre su motocicleta y con el casco puesto.

    Aunque su respuesta fue corta, dejó clara su posición. Con esa frase, la joven dio a entender que no tiene intención de referirse más al tema ni de ofrecer explicaciones sobre las imágenes que involucran a Gustavo Salcedo y Maju Mantilla.

    Captan a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo juntos


    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos juntos durante el fin de semana, lo que volvió a encender las especulaciones sobre una posible reconciliación. La pareja no intentó ocultarse y fue reconocida por varias personas en dos lugares distintos.

    Además, ambos se habrían alojado en un exclusivo hotel de Paracas. Según testigos, disfrutaron de unos días de verano e incluso habrían estado acompañados por uno de sus hijos.

