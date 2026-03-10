El peligro que acecha en casa: por qué apagar el WiFi antes de salir puede salvarte de los ciberdelincuentes

En la actualidad, mantener el WiFi del celular activado de forma permanente puede parecer una práctica cómoda, pero también representa un posible punto de acceso para los ciberdelincuentes. Lo que muchos consideran una acción inofensiva —dejar el WiFi encendido incluso cuando se está fuera de casa— puede convertirse en un riesgo para la privacidad y la seguridad de la información personal o financiera.

El uso cada vez más frecuente de redes WiFi públicas, sumado al incremento de ataques informáticos, ha llevado a organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) a advertir sobre los peligros de conectarse a redes inseguras. Tener el WiFi activado cuando se está en la calle aumenta las probabilidades de que el dispositivo se conecte automáticamente a redes abiertas o falsas, lo que puede exponer datos sensibles a posibles robos.

¿Cuál es el peligro de las redes WiFi públicas?

Conectarse a una red WiFi gratuita fuera de casa es una práctica bastante extendida, sobre todo para evitar consumir datos móviles. No obstante, las redes públicas o con poca protección pueden permitir que ciberdelincuentes intercepten la comunicación entre el usuario y los servidores, lo que facilita el acceso a contraseñas, números de tarjetas o información bancaria.

Además, muchos teléfonos inteligentes están configurados para conectarse automáticamente a redes conocidas o abiertas, a veces sin que el usuario lo note. Si la red resulta ser fraudulenta o está diseñada para imitar a una legítima, los atacantes pueden capturar toda la información que se transmite, lo que pone en riesgo tanto la identidad digital como el patrimonio de la persona.

El peligro no se limita únicamente al robo de datos. Las redes WiFi vulnerables también pueden utilizarse para distribuir malware, es decir, programas maliciosos creados para robar, dañar o secuestrar información almacenada en el dispositivo. Una vez infectado, el teléfono podría enviar información confidencial a terceros, permitir el control remoto del equipo o incluso afectar el funcionamiento del sistema operativo.

En muchos casos, este tipo de ataques pasan desapercibidos hasta que ya se ha producido un daño importante, como el robo de identidad, fraudes económicos o la pérdida de datos personales. Por ese motivo, los especialistas coinciden en que prevenir resulta mucho más sencillo que intentar recuperar la información después de un incidente de seguridad.

¿Cómo pueden usar tu WiFi para robarte información?

Las redes WiFi abiertas no solo facilitan el robo de datos, sino también el espionaje digital en tiempo real. Otros usuarios conectados a la misma red pueden llegar a monitorear las páginas web que visitas, los mensajes que envías e incluso las contraseñas que introduces. Este escenario se vuelve especialmente peligroso cuando se realizan actividades sensibles, como ingresar a cuentas bancarias o hacer compras por internet.

Si bien muchas plataformas utilizan sistemas de cifrado para proteger las comunicaciones, las redes sin protección siguen siendo un objetivo fácil para los ciberdelincuentes. Por ello, los expertos recomiendan evitar el uso de WiFi público para tareas importantes y, si no hay otra opción, utilizar herramientas de seguridad como las redes privadas virtuales (VPN).

Medidas clave para proteger tus datos