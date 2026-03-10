Wapa.pe
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

¿Debes cambiar tu DNI azul para votar en las Elecciones 2026? Esto aclaró Reniec sobre su validez

De cara a las Elecciones Generales 2026, Reniec aclaró si el DNI azul aún permite votar y hacer trámites o si será necesario cambiarlo.

    ¿Debes cambiar tu DNI azul para votar en las Elecciones 2026? Esto aclaró Reniec sobre su validez
    Reniec aclara si el DNI azul sigue siendo válido para votar y hacer trámites en las Elecciones Generales 2026.
    ¿Debes cambiar tu DNI azul para votar en las Elecciones 2026? Esto aclaró Reniec sobre su validez

    ¡Atención, ciudadanos! Ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo domingo 12 de abril, muchos se preguntan si el DNI azul todavía es válido para votar, sobre todo ahora que cada vez más peruanos cuentan con DNI electrónico.

    Frente a esta duda, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una aclaración oficial sobre el uso de este documento y su vigencia para participar en los comicios.

    wapa.pe

    ¿El DNI azul todavía sirve para votar en las Elecciones Generales 2026?

    Una de las principales dudas entre los ciudadanos es si el antiguo Documento Nacional de Identidad azul sigue siendo aceptado para participar en los próximos comicios.

    Según aclaró el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los peruanos podrán acudir a sus mesas de votación con este documento siempre que se encuentre vigente.

    Aunque actualmente se emite con mayor frecuencia el DNI electrónico, el documento azul mantiene su validez legal. Por ello, los ciudadanos no están obligados a renovarlo únicamente para votar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

    wapa.pe

    ¿En qué casos sí tendrás que cambiar tu DNI azul?

    El cambio al DNI electrónico será necesario únicamente cuando el documento azul haya caducado.

    La fecha de vencimiento aparece en la parte frontal del DNI y suele estar marcada en color rojo. Si el documento ya superó esa fecha, el ciudadano deberá iniciar el proceso de renovación ante Reniec para obtener una nueva versión.

    Sin embargo, mientras el DNI azul siga vigente, podrá utilizarse con normalidad tanto para votar como para realizar distintos trámites en el país.

    ¿Para qué trámites sigue siendo válido el DNI azul en Perú?

    El DNI azul vigente no solo sirve para participar en procesos electorales. Este documento también continúa siendo aceptado en diversas gestiones cotidianas.

    Entre ellas se incluyen operaciones bancarias, trámites notariales, acceso a servicios de salud, matrículas educativas y procedimientos administrativos en entidades públicas o privadas.

    Por ello, Reniec reiteró que no existe obligación de cambiar al DNI electrónico si el documento azul aún está dentro de su periodo de vigencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Debes cambiar tu DNI azul para votar en las Elecciones 2026? Esto aclaró Reniec sobre su validez
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

