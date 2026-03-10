El periodista Ricardo Manjarrez dio a conocer su exclusiva, considerada una de las más aguardadas por los seguidores de Luis Miguel y también por los fans de ‘La Chule’.

Durante la emisión del lunes 9 de marzo, el programa Ventaneando, de TV Azteca, difundió por primera vez imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. El material salió a la luz después de casi dos décadas en las que su identidad se mantuvo completamente resguardada del ojo público.

La primicia fue presentada por el periodista Ricardo Manjarrez, quien dio a conocer una exclusiva considerada una de las más esperadas tanto por la prensa del espectáculo como por los seguidores de ambos artistas.

Hijo de Luis Miguel captado por primera vez

Un secreto guardado durante diecinueve años: Miguel Gallego Arámbula

La emisión del programa inició con la conductora Pati Chapoy resaltando la relevancia del anuncio. “Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”, comentó en el arranque del espacio televisivo.

A su lado, la periodista Linet Puente también destacó la gran expectativa que existía alrededor de este momento.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, la exclusiva corresponde al reportero Ricardo Manjarrez, quien explicó: “Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos Miguel y Daniel, de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”.

El periodista detalló además que fue decisión de Aracely Arámbula mantener a sus hijos lejos del foco mediático, lo que permitió que, hasta el último fin de semana, no existieran fotografías públicas de ellos.

Las imágenes fueron captadas en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde el equipo de Ventaneando logró registrar a los jóvenes durante su paso por el lugar.

Perfil de Miguel Gallego Arámbula

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 y cumplió diecinueve años el primer día de 2026. Es el primogénito de Luis Miguel, uno de los cantantes más influyentes de la música latina, y de Aracely Arámbula, reconocida actriz y cantante mexicana.

Durante años, tanto los medios como el público desconocieron detalles de su vida debido a la estricta decisión de sus padres de mantenerlo alejado de la exposición mediática.

Entre los pocos datos conocidos sobre el joven figuran:

Nació en Los Ángeles, California , durante la relación sentimental de sus padres.

, durante la relación sentimental de sus padres. Tiene un hermano menor, Daniel Gallego Arámbula .

. Alcanzó la mayoría de edad en 2026, lo que incrementó el interés de la prensa y los seguidores.

Hasta ahora no se registraban apariciones públicas ni declaraciones suyas ante los medios.

La estrategia de privacidad de Aracely Arámbula

Durante casi dos décadas, Aracely Arámbula adoptó una postura firme para proteger la identidad de sus hijos. La actriz evitó que se difundieran fotografías y pidió en reiteradas ocasiones a la prensa respetar el anonimato de los menores.

Esta decisión generó comentarios y debates dentro del mundo del espectáculo, ya que muchos hijos de celebridades suelen estar expuestos desde temprana edad.

La aparición de estas imágenes coincide con el hecho de que Miguel Gallego Arámbula ya alcanzó la mayoría de edad, situación que cambió el contexto de protección que la familia mantenía.

En el programa Ventaneando también se destacó que la obtención de este material representa un momento relevante para el periodismo de espectáculos en México, ya que durante casi veinte años la privacidad del joven fue una prioridad absoluta para su madre, conocida como “La Chule”.

El caso de Miguel Gallego Arámbula se suma al de otros hijos de celebridades que, tras largos periodos lejos del foco mediático, finalmente permiten que su imagen sea conocida por el público.