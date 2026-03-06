Tras vencer el cáncer, querida actriz revela su dolorosa lucha contra la esclerosis múltiple: “Apenas puedo llegar al baño”

La reconocida y querida actriz decidió hablar públicamente sobre la dura realidad que atraviesa al enfrentar una enfermedad incurable , luego de haber superado el cáncer .

Una querida figura de la televisión internacional vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por un nuevo proyecto en la pantalla, sino por una dolorosa revelación sobre su salud.

La actriz, que años atrás logró vencer el cáncer de mama, confesó que hoy enfrenta una nueva y dura batalla: vive con esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que ha transformado por completo su día a día. Conmovió al admitir que hay jornadas en las que su cuerpo simplemente no responde. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.

¿Quién es la actriz que confesó que no puede moverse por la esclerosis múltiple?

La protagonista de esta historia es Christina Applegate, reconocida actriz estadounidense que alcanzó fama internacional gracias a la popular serie Married... with Children (conocida en español como Casados con hijos). La producción se emitió entre 1987 y 1997 y la convirtió en uno de los rostros más recordados de la comedia televisiva.

Aunque en países como México y otras naciones de Latinoamérica su nombre no siempre es identificado de inmediato, Applegate fue una presencia constante en la televisión estadounidense durante las décadas de los noventa y los dos mil. Su carrera estuvo marcada por el humor, las alfombras rojas y los reconocimientos de la industria, mientras en paralelo enfrentaba duras pruebas personales que hoy salen nuevamente a la luz.

A sus 54 años, la actriz decidió hablar abiertamente sobre su estado de salud y el complejo proceso que atraviesa desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, una enfermedad que ha impactado profundamente su rutina diaria.

Durante su testimonio también reveló lo difícil que se ha vuelto realizar actividades cotidianas que antes parecían simples. Incluso explicó lo complicado que resulta algo tan básico como ir al baño: “Ahora mismo apenas puedo llegar al baño, es lo peor”.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas. Cuando esta se deteriora, pueden aparecer síntomas como debilidad muscular, entumecimiento, fatiga intensa y problemas de movilidad. En algunos casos, el daño puede generar limitaciones permanentes.