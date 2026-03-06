¡SIN LUZ POR VARIAS HORAS! Confirman CORTE DE SERVICIO este 7 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

¡SIN LUZ POR VARIAS HORAS! Confirman CORTE DE SERVICIO este 7 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de página web, un corte de luz programado para este sábado 7 de marzo de 2026. La compañía, responsable de la distribución eléctrica, informó que realizará trabajos de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura del sistema y reubicación de subestaciones de distribución de energía.
En ese marco, Hidrandina exhortó a los usuarios a tomar precauciones ante la suspensión del servicio, que tendrá distintos horarios. Según su reporte, el corte de energía de este 7 de marzo se realizará en distritos del departamento de La Libertad. A continuación, revisa las zonas afectadas.
Corte de luz en La Libertad este 7 de marzo, según Hidrandina
- Zonas afectadas: El Porvenir - AA.HH. Tupac Amaru: Av. Las Palmeras Nº S/n. - AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas 69, 82 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V, Y, Z.
- Hora de corte: Desde las 09:00 a.m a 11:00 a.m
- Zonas afectadas: Otuzco- Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. Julcán - Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso.
- Hora de corte: Desde las 07:30 a.m a 05:30 p.m
- Zonas afectadas: Quiruvilca y Poroto
- Hora de corte: Desde las 07:30 a.m a 05:30 p.m
Recomendaciones ante el corte de luz programado
La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.