Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

¡SIN LUZ POR VARIAS HORAS! Confirman CORTE DE SERVICIO este 7 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este sábado 7 de marzo, según el reporte de Hidrandina, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SIN LUZ POR VARIAS HORAS! Confirman CORTE DE SERVICIO este 7 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
    Corte de luz el 7 de marzo: mira si tu distrito está afectado. | Composición Wapa
    ¡SIN LUZ POR VARIAS HORAS! Confirman CORTE DE SERVICIO este 7 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de página web, un corte de luz programado para este sábado 7 de marzo de 2026. La compañía, responsable de la distribución eléctrica, informó que realizará trabajos de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura del sistema y reubicación de subestaciones de distribución de energía.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Desde HOY jubilados de la ONP con ESTOS APELLIDOS podrán cobrar: Conoce quiénes son

    En ese marco, Hidrandina exhortó a los usuarios a tomar precauciones ante la suspensión del servicio, que tendrá distintos horarios. Según su reporte, el corte de energía de este 7 de marzo se realizará en distritos del departamento de La Libertad. A continuación, revisa las zonas afectadas.

    Corte de luz en La Libertad este 7 de marzo, según Hidrandina

    • Zonas afectadas: El Porvenir - AA.HH. Tupac Amaru: Av. Las Palmeras Nº S/n. - AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas 69, 82 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V, Y, Z.  
    • Hora de corte: Desde las 09:00 a.m a 11:00 a.m
    • Zonas afectadas: Otuzco- Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. Julcán - Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso.
    • Hora de corte: Desde las 07:30 a.m a 05:30 p.m
    • Zonas afectadas: Quiruvilca y Poroto
    • Hora de corte: Desde las 07:30 a.m a 05:30 p.m
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SIN LUZ POR VARIAS HORAS! Confirman CORTE DE SERVICIO este 7 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Padre de Adrián Villar protagoniza polémica imprudencia fuera de sede policial tras orden de prisión preventiva

    Adrián Villar llegó a Ancón II, pero podría no quedarse: la razón por la que su permanencia en el penal es incierta

    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa la razón del atropello a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

    Lo más vistos en Ocio

    Adrián Villar enfurece contra Francesca Montenegro por dejarlo abandonado tras atropello de Lizeth Marzano

    URGENTE | Corte de luz este viernes 6 de marzo hasta por 9 horas ¿qué distritos se quedarán sin electricidad?

    ATENCIÓN | Minem racionará el gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración: conoce aquí los sectores afectados

    Explota nueva revelación: Difunden IMPACTANTE LLAMADA entre Marisel Linares y César Nakazaki tras el atropello

    Madre de Lizeth Marzano sufrio crisis tras testimonio de la familia de Francesca Montenegro: “Nos están faltando el respeto”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego x2 cuchillos SLICE CRAFT OSTER ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;