SAG Actor Awards: los looks más impactantes de la alfombra roja, desde Jenna Ortega hasta Demi Moore
A solo dos semanas de los Premios Oscar, la 32ª edición de los Actor Awards 2026 marca el termómetro de la temporada. Estos galardones, entregados por miembros de SAG-AFTRA, reconocen las actuaciones más destacadas en cine y televisión. Desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles, con Kristen Bell como anfitriona, las estrellas deslumbraron con estilismos de aire Old Hollywood, brillos y transparencias que elevaron el dramatismo en la alfombra roja.
SAG Actor Awards: los mejores looks de la alfombra roja
Demi Moore
Demi Moore fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja. La actriz de La sustancia deslumbró con un diseño palabra de honor de Schiaparelli, perteneciente a la Alta Costura Primavera/Verano 2026. El vestido, entallado y con una llamativa espalda voluminosa, culminaba en una espectacular cola de plumas que aportó dramatismo.
Irina Shayk
Irina Shayk volvió a confirmar su estatus como referente de estilo. La modelo impactó con un vestido sensual de escote corazón y sugerente abertura en la falda, evocando el glamour de Jessica Rabbit. Completó el estilismo con guantes negros de cuero, aportando un aire sofisticado y cinematográfico.
Jenna Ortega
Jenna Ortega también acaparó miradas con un vestido lencero de la colección Otoño/Invierno 2026 de Christian Cowan. La protagonista de Miércoles acompañó el diseño con medias y sandalias de plataforma de Jimmy Choo, logrando un look audaz, moderno y perfectamente alineado con su sello juvenil.
Emma Stone
Emma Stone destacó entre las mejor vestidas con un vestido a medida de Louis Vuitton. La pieza, confeccionada en delicada gasa lila y bordada a mano, realzó su silueta con elegancia. La actriz, nominada al Oscar, apostó por un estilismo romántico y sofisticado.
Sofia Carson
Sofia Carson deslumbró con un conjunto de dos piezas de Elie Saab, Alta Costura Primavera/Verano 2026. El look combinó un corsé estructurado con una amplia falda de gran volumen, logrando una silueta imponente. La actriz reafirmó su lugar como una de las figuras más elegantes del momento.
Teyana Taylor
Teyana Taylor brilló con un vestido palabra de honor de Thom Browne en satén gris y crema. El diseño patchwork incorporó un efecto trampantojo en el corpiño y una falda adornada con lentejuelas plateadas. Completó el estilismo con joyas de Tiffany & Co., incluyendo un collar de diamantes inspirado en la hiedra.