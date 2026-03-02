Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

SAG Actor Awards: los looks más impactantes de la alfombra roja, desde Jenna Ortega hasta Demi Moore

Estas celebridades conquistaron la alfombra roja con estilismos memorables en una de las noches más glamourosas de Hollywood.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    SAG Actor Awards: los looks más impactantes de la alfombra roja, desde Jenna Ortega hasta Demi Moore
    Mejores vestidos en los SAG Actor Awards 2026. | Composición Wapa
    SAG Actor Awards: los looks más impactantes de la alfombra roja, desde Jenna Ortega hasta Demi Moore

    A solo dos semanas de los Premios Oscar, la 32ª edición de los Actor Awards 2026 marca el termómetro de la temporada. Estos galardones, entregados por miembros de SAG-AFTRA, reconocen las actuaciones más destacadas en cine y televisión. Desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles, con Kristen Bell como anfitriona, las estrellas deslumbraron con estilismos de aire Old Hollywood, brillos y transparencias que elevaron el dramatismo en la alfombra roja.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Alerta! La Semana de la Moda de Nueva York revela 8 tendencias que todas querrán lucir esta temporada

    SAG Actor Awards: los mejores looks de la alfombra roja

    Demi Moore

    Demi Moore fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja. La actriz de La sustancia deslumbró con un diseño palabra de honor de Schiaparelli, perteneciente a la Alta Costura Primavera/Verano 2026. El vestido, entallado y con una llamativa espalda voluminosa, culminaba en una espectacular cola de plumas que aportó dramatismo.

    wapa.pe

    Irina Shayk

    Irina Shayk volvió a confirmar su estatus como referente de estilo. La modelo impactó con un vestido sensual de escote corazón y sugerente abertura en la falda, evocando el glamour de Jessica Rabbit. Completó el estilismo con guantes negros de cuero, aportando un aire sofisticado y cinematográfico.

    wapa.pe

    Jenna Ortega

    Jenna Ortega también acaparó miradas con un vestido lencero de la colección Otoño/Invierno 2026 de Christian Cowan. La protagonista de Miércoles acompañó el diseño con medias y sandalias de plataforma de Jimmy Choo, logrando un look audaz, moderno y perfectamente alineado con su sello juvenil.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: North West, hija de Kim Kardashian, a sus 12 años ingresa al mundo empresarial con su marca de ropa propia

    Emma Stone

    Emma Stone destacó entre las mejor vestidas con un vestido a medida de Louis Vuitton. La pieza, confeccionada en delicada gasa lila y bordada a mano, realzó su silueta con elegancia. La actriz, nominada al Oscar, apostó por un estilismo romántico y sofisticado.

    wapa.pe

    Sofia Carson

    Sofia Carson deslumbró con un conjunto de dos piezas de Elie Saab, Alta Costura Primavera/Verano 2026. El look combinó un corsé estructurado con una amplia falda de gran volumen, logrando una silueta imponente. La actriz reafirmó su lugar como una de las figuras más elegantes del momento.

    Teyana Taylor

    Teyana Taylor brilló con un vestido palabra de honor de Thom Browne en satén gris y crema. El diseño patchwork incorporó un efecto trampantojo en el corpiño y una falda adornada con lentejuelas plateadas. Completó el estilismo con joyas de Tiffany & Co., incluyendo un collar de diamantes inspirado en la hiedra.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    SAG Actor Awards: los looks más impactantes de la alfombra roja, desde Jenna Ortega hasta Demi Moore
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hija de Christian Meier hipnotiza en redes con elegante traje de baño crochet: ¡Muy hermosa!

    North West, hija de Kim Kardashian, a sus 12 años ingresa al mundo empresarial con su marca de ropa propia

    ¡Adiós al cabello oscuro! Pamela Franco paraliza redes al lucir rubio y corte bob en inesperado cambio de look

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;