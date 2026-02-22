¡Alerta! La Semana de la Moda de Nueva York revela 8 tendencias que todas querrán lucir esta temporada

¡Alerta! La Semana de la Moda de Nueva York revela 8 tendencias que todas querrán lucir esta temporadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Semana de la Moda de Nueva York cerró sus puertas esta semana, dando inicio a las grandes semanas internacionales de la moda. Como siempre, sus desfiles no solo abren el calendario fashion, sino que anticipan lo que será tendencia en 2026.
NYFW funciona como un verdadero termómetro de estilo: colores, accesorios y prendas que dominarán las calles y las tiendas. Para que no te pierdas nada, te traemos las seis tendencias que marcarán la temporada.
LEE MÁS: ¡Adiós al bikini clásico! Este es el diseño que está revolucionando la playa y usan las famosas
Verde wasabi, el color que domina el street style FW
El vibrante verde wasabi se ha consolidado como uno de los colores más llamativos del street style y pasarelas, aportando energía y frescura a looks de otoño‑invierno. Este tono electrizante destaca en prendas y accesorios, transformando outfits neutros en declaraciones de estilo.
Rosa bebé, el tono estrella de la temporada
Del desfile al street style, el rosa bebé se convierte en la opción clave para primavera-verano 2026. Su suavidad y luminosidad aportan un aire romántico y elegante. Funciona en total look o como acento en prendas especiales, sumando frescura inmediata al armario.
East West Bag, el bolso que querrás llevar
Los bolsos horizontales y alargados, llamados East West Bag, se consolidan como el accesorio imprescindible. Elegantes y minimalistas, elevan cualquier outfit de día o noche. NYFW los presentó en versiones sofisticadas, confirmando que serán el favorito de las insiders durante todo el año.
TAMBIÉN LEE: ¡Alerta fashionista! Las blusas ‘Bridgerton’ son virales por ser favorecedoras y elegantes: así puedes usarlas a diario
Top bikini, la prenda estrella del verano 2026
El top tipo bikini se ha convertido en la pieza más audaz del verano 2026. Visto tanto en pasarela como en street style, funciona solo o bajo camisas transparentes, aportando un aire sensual y fresco a cualquier look veraniego.
Bambi print, el nuevo animal print
El estampado de ciervo, conocido como Bambi print, se impone en 2026. Más delicado que los clásicos leopardo o vaca, aporta un toque original y salvaje. Perfecto para looks casuales y desenfadados, es la alternativa fresca que tu armario necesitaba esta temporada.
Denim total, el regreso del vaquero a juego
El look denim sobre denim regresa sin complejos. Camisa y jeans combinados, chaquetas oversize con pantalones rectos o conjuntos oscuros: esta tendencia será omnipresente. Jugar con lavados distintos o apostar por la coordinación completa aporta un aire noventero y moderno a cualquier outfit.
Chaquetas oversize efecto piel, el básico del entretiempo
Las chaquetas efecto piel oversize se consolidan como must de la temporada. Combinan con vestidos lenceros o looks sport de jeans y camiseta. NYFW confirma que seguirán siendo imprescindibles, especialmente en tonos marrón, negro y acabados vintage que aportan estilo y personalidad.
Lentes amarillas, el toque retro del street style
Gafas con montura aviador y lentes amarillas dominan el street style de NYFW. Este accesorio vintage y divertido transforma incluso los looks más simples, convirtiéndose en imprescindible para quienes quieren sumarse a las tendencias sin renovar todo su guardarropa en 2026.