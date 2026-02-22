¡Alerta! La Semana de la Moda de Nueva York revela 8 tendencias que todas querrán lucir esta temporada

Tras cerrar sus pasarelas, NYFW revela las tendencias clave que dominarán 2026 y que todas querrán incorporar a su estilo.

Las tendencias que dejó la Semana de la Moda de Nueva York 2026. | Composición Wapa

La Semana de la Moda de Nueva York cerró sus puertas esta semana, dando inicio a las grandes semanas internacionales de la moda. Como siempre, sus desfiles no solo abren el calendario fashion, sino que anticipan lo que será tendencia en 2026.

NYFW funciona como un verdadero termómetro de estilo: colores, accesorios y prendas que dominarán las calles y las tiendas. Para que no te pierdas nada, te traemos las seis tendencias que marcarán la temporada.

Verde wasabi, el color que domina el street style FW

El vibrante verde wasabi se ha consolidado como uno de los colores más llamativos del street style y pasarelas, aportando energía y frescura a looks de otoño‑invierno. Este tono electrizante destaca en prendas y accesorios, transformando outfits neutros en declaraciones de estilo.

Rosa bebé, el tono estrella de la temporada

Del desfile al street style, el rosa bebé se convierte en la opción clave para primavera-verano 2026. Su suavidad y luminosidad aportan un aire romántico y elegante. Funciona en total look o como acento en prendas especiales, sumando frescura inmediata al armario.

East West Bag, el bolso que querrás llevar

Los bolsos horizontales y alargados, llamados East West Bag, se consolidan como el accesorio imprescindible. Elegantes y minimalistas, elevan cualquier outfit de día o noche. NYFW los presentó en versiones sofisticadas, confirmando que serán el favorito de las insiders durante todo el año.

Top bikini, la prenda estrella del verano 2026

El top tipo bikini se ha convertido en la pieza más audaz del verano 2026. Visto tanto en pasarela como en street style, funciona solo o bajo camisas transparentes, aportando un aire sensual y fresco a cualquier look veraniego.

Bambi print, el nuevo animal print

El estampado de ciervo, conocido como Bambi print, se impone en 2026. Más delicado que los clásicos leopardo o vaca, aporta un toque original y salvaje. Perfecto para looks casuales y desenfadados, es la alternativa fresca que tu armario necesitaba esta temporada.

Denim total, el regreso del vaquero a juego

El look denim sobre denim regresa sin complejos. Camisa y jeans combinados, chaquetas oversize con pantalones rectos o conjuntos oscuros: esta tendencia será omnipresente. Jugar con lavados distintos o apostar por la coordinación completa aporta un aire noventero y moderno a cualquier outfit.

Chaquetas oversize efecto piel, el básico del entretiempo

Las chaquetas efecto piel oversize se consolidan como must de la temporada. Combinan con vestidos lenceros o looks sport de jeans y camiseta. NYFW confirma que seguirán siendo imprescindibles, especialmente en tonos marrón, negro y acabados vintage que aportan estilo y personalidad.

Lentes amarillas, el toque retro del street style