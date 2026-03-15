El candidato falleció en un accidente de tráfico en Ayacucho, mientras se encontraba en campaña. La noticia fue confirmada por diputada de su partido.

El panorama político peruano se vio sacudido tras conocerse la muerte de un candidato presidencial que perdió la vida luego de un accidente de tránsito ocurrido en la región de Ayacucho. El hecho involucra al aspirante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), quien participaba en el actual proceso electoral.

Fallece candidato presidencial tras accidente en Ayacucho

El candidato a la Presidencia Napoleón Becerra García murió tras verse involucrado en un accidente vehicular mientras se desplazaba por territorio ayacuchano. La noticia fue confirmada al medio Canal N por Emely Silva, candidata a diputada por la misma organización política.

De acuerdo con lo relatado por Silva, el aspirante presidencial perdió la vida como consecuencia del siniestro ocurrido durante un recorrido de campaña. Entre lágrimas, la militante explicó que el vehículo utilizado en el traslado había sido facilitado por ella para realizar la comitiva política, en la que también viajaban otros integrantes del partido.

Napoleón Becerra

Partido confirma el fallecimiento del aspirante

La representante del movimiento político indicó que la información fue corroborada por personas cercanas al entorno del candidato. Becerra García se encontraba participando como postulante a la Presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores dentro del actual escenario electoral.

El siniestro se registró en el kilómetro 183 de la carretera Vía Los Libertadores, específicamente en el tramo de descenso hacia la zona de Rumichaca, dentro del distrito de Pilpichaca. El aspirante presidencial tenía previsto cumplir una actividad de campaña la mañana de este domingo en el distrito de Tambo.

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, el vehículo en el que se movilizaba el candidato sufrió un despiste y terminó cayendo a una cuneta al costado de la carretera.

Tras el impacto, Becerra fue trasladado a un establecimiento de salud cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después. En el vehículo también viajaban otras tres personas, quienes resultaron heridas. Dos de ellas presentan lesiones de consideración y fueron derivadas a la región de Ayacucho para recibir atención especializada.

Solicitan apoyo para trasladar sus restos a Lima

Por su parte, Emily Silva, integrante del PTE-Perú, explicó en declaraciones a RPP Noticias que el candidato se dirigía hacia Ayacucho desde la noche del sábado en un vehículo particular junto a una comitiva de campaña.

"Yo anoche me comuniqué con él y me informó que se estaban yendo a Ayacucho. Como venían viajando por el tema de la campaña, se estaban trasladando en vehículo particular y me dijeron que hoy día iban a estar en Ayacucho", manifestó.

Asimismo, Silva pidió apoyo a las autoridades para poder trasladar el cuerpo del candidato a la ciudad de Lima y facilitar la evacuación de los heridos. "Nosotros no tenemos recursos para viajar por avión como hacen otros candidatos. Esa es la muestra clara de que no tenemos recursos y por eso tenemos que viajar por nuestros propios medios, con nuestros carros, justamente arriesgando nuestras vidas", expresó.

¿Quién fue Napoleón Becerra García?

Napoleón Becerra García nació el 11 de abril de 1964 en la ciudad de Cajamarca, lugar donde también se ubican el distrito, la provincia y el departamento que lo vieron crecer. A lo largo de su trayectoria política se vinculó con propuestas orientadas al trabajo y al emprendimiento dentro del país.