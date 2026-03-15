Las autoridades investigan el accidente que cobró la vida del joven cantante , quien sufrió un fuerte choque contra un automóvil.

El mundo del género urbano atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de un joven cantante que perdió la vida a los 30 años luego de sufrir un grave accidente en motocicleta. El hecho ocurrió en la ciudad de Medellín y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

Muere promesa de la música urbana

Según los primeros informes, el artista falleció tras verse involucrado en un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta. Las autoridades confirmaron que se trata del cantante colombiano Zalek, quien recientemente había presentado el tema Miento, lanzado hace aproximadamente diez meses en colaboración con Aarón y su grupo Ilusión.

La noticia fue dada a conocer inicialmente mediante un comunicado difundido por la oficina Gus Rincón. Posteriormente, se revelaron más detalles sobre el lugar del siniestro, ocurrido en la calle 47D con carrera 63A, en una zona cercana a la canalización del estadio.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que el cantante recibió atención médica tras el fuerte choque contra un automóvil de color rojo. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los especialistas de salud, no fue posible salvarle la vida.

"Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo a su lado. (...)", dijo su agencia.

Tras confirmarse el fallecimiento, muchos de sus seguidores comenzaron a recordar el último contenido que el artista compartió en redes sociales. En dicho video se le observa interpretando uno de sus más recientes temas titulado 'Quédate'.

Autoridades investigan accidente

Las autoridades de Medellín iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué provocó exactamente el accidente. El equipo de peritos analiza si en el hecho participaron otros vehículos o si existieron factores externos que influyeron en el siniestro, según informó Caracol Televisión.

La noticia ha causado conmoción entre los seguidores del género urbano, especialmente en Colombia, donde el cantante comenzaba a consolidar su carrera. Muchos fans destacaron su dedicación a la música y el esfuerzo que mostraba en cada uno de sus proyectos.

Quien también se pronunció fue su representante, Alejandro Hernández, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.