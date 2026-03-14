Steven Franco ANUNCIA su salida de La Bella Luz tras varios éxitos con su voz: “No ha sido una decisión fácil..."

Tras los rumores sobre su salida de La Bella Luz , el cantante Stiven Franco confirma su partida y explica a sus seguidores los motivos de su decisión.

El joven cantante Stiven Franco rompió el silencio y confirmó, a través de sus redes sociales, su salida de la agrupación La Bella Luz. Tras una serie de rumores sobre su continuidad en el grupo, Franco decidió aclarar la situación con un comunicado oficial, donde detalla los motivos personales y profesionales que lo llevaron a tomar la difícil decisión de dejar la orquesta, sorprendiendo así a sus seguidores y al público en general.

Steven Franco anuncia su salida de La Bella Luz

El joven artista anunció su salida mediante un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que expresó su gratitud por la oportunidad de formar parte de la orquesta. En su comunicado, explicó que la decisión responde a la necesidad de enfrentar nuevos desafíos profesionales dentro del ámbito musical. Destacó que su paso por la agrupación le permitió desarrollarse y consolidar su presencia en los escenarios del país.

teven Franco anuncia su salida de La Bella Luz y revela los motivos.

"No ha sido una decisión fácil, porque durante este tiempo he vivido momentos muy especiales, escenarios inolvidables y he tenido la bendición de compartir con grandes personas y músicos que forman parte de esta gran familia musical", señaló el cantante.

La noticia sorprendió a muchos fans, quienes valoraron su aporte al grupo y recordaron los temas que interpretó durante su permanencia. Según Franco, su salida de La Bella Luz forma parte de un proceso de crecimiento profesional y de la búsqueda de nuevas oportunidades dentro del género tropical. Además, dejó entrever que su futuro musical podría vincularse a otra reconocida agrupación de cumbia.

En declaraciones previas, el cantante había mencionado su interés en unirse algún día a la famosa orquesta Armonía 10, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su próximo proyecto artístico. Desde muy joven, Franco se destacó en concursos televisivos y luego se consolidó como una de las voces principales de la agrupación, logrando hits como "Mix Chelero", "El Aventurero" y "Coqueta".