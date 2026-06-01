¡SALTAN LAS ALARMAS! Mario Irivarren y Ximena Hoyos aparecen juntos y desatan rumores de romanceÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las especulaciones sobre un posible vínculo entre Mario Irivarren y la conocida influencer se intensificaron recientemente, después de que ambos mostraran en redes sociales momentos de un agradable fin de semana en la playa.
Mario, exfigura de reality, mostró en sus publicaciones actividades como surfear y disfrutar de comida marina, como ceviche. Ximena, por su parte, publicó imágenes del sol y el mar.
A pesar de que no compartieron imágenes juntos, los seguidores rápidamente asociaron sus destinos, lo que dio pie a rumores sobre un posible acercamiento sentimental. Este no sería el primer fin de semana que ambos disfrutan en compañía, hecho que ha avivado la curiosidad de su audiencia.
Encuentro con antiguos compañeros de 'Combate' genera emoción
Las conjeturas aumentaron cuando apareció una imagen de tres exintegrantes del conocido programa 'Combate'. Mario, Ximena y André Castañeda posaron juntos varios años después de su paso por el recordado espacio juvenil.
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La fotografía se volvió viral y generó comentarios nostálgicos entre los seguidores del programa, quienes rememoraron con cariño una de las épocas doradas de la televisión peruana. Para muchos, este encuentro fue un recordatorio emotivo del pasado y una muestra de la amistad que persiste entre los antiguos integrantes del espacio televisivo.
Mario y Ximena publican video juntos y divierten a sus seguidores
Los creadores compartieron un video en el que mostraron la preparación de una receta. Los excombatientes divirtieron a sus seguidores con una de las recetas más sencillas de preparar.