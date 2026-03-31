Ximena responde si hay romance con Mario Irivarren tras escapada juntos: “No tenemos nada que ocultar"

Ximena Hoyos aclara su relación con Mario Irivarren tras viaje a Paracas y descarta romance en medio de rumores.

Las imágenes de Ximena Hoyos y Mario Irivarren viajando juntos a Paracas encendieron rápidamente las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras la reciente ruptura del exchico reality con Onelia Molina, muchos comenzaron a especular sobre un posible nuevo romance.

Sin embargo, la actriz peruana decidió poner fin a los rumores y aclarar públicamente cuál es su verdadera relación con Irivarren.

Ximena Hoyos aclara su vínculo con Mario Irivarren tras viaje a Paracas

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a ambos compartiendo un viaje al sur del país junto a un amigo, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. Incluso, se vio a Hoyos acompañándolo como copiloto, lo que intensificó las sospechas.

Ante la consulta directa de la prensa, la exfigura de América Kids fue clara y descartó cualquier vínculo sentimental.

“No tenemos nada que ocultar”, afirmó, dejando en evidencia que no existe ninguna relación amorosa detrás del encuentro.

Además, explicó que todo surgió de manera espontánea, en un contexto completamente amical.

“Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin de semana porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl’”, comentó.

Sobre la exposición mediática, también lanzó una frase que no pasó desapercibida: “A Mario lo siguen hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar”.

Lejos de alimentar el rumor, Ximena fue aún más directa al responder sobre una posible relación.

“¿Mario y yo? Imposible, imposible, no”, sentenció.

Ximena compartió el consejo que le dio a Irivarren

Durante sus declaraciones, la también creadora de contenido dejó entrever que mantiene una relación de confianza con Mario Irivarren, al punto de haber conversado con él tras el polémico ampay en Argentina.

Sin embargo, prefirió mantener en privado los detalles de esas conversaciones.

“Uno tiene que aprender de sus errores y ya está. Yo no voy a contar qué hablo con Mario, no voy a contar qué hablo con nadie”, expresó.

¿Quién es Ximena Hoyos?

Ximena Hoyos Pajares, de 30 años, es una figura conocida en la televisión peruana desde su paso por América Kids en 2008. Posteriormente, participó en realities como Esto es guerra y Combate, donde también cumplió el rol de reportera.

Su vida dio un giro importante tras ser diagnosticada con un tumor cerebral y hidrocefalia, situación que la alejó de la pantalla. Tras su recuperación, se reinventó en el mundo fitness, logrando incluso un reconocimiento internacional.

En 2019, obtuvo el primer lugar en un campeonato de fisicoculturismo en Costa Rica en la categoría bikini fitness, consolidando su nueva etapa profesional.