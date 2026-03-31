Mario Irivarren reaparece y es captado con una reconocida modelo ingresando a un hospedaje: ¿romance a la vista?

Tras la polémica por su infidelidad a Onelia Molina, Mario Irivarren regresó a Lima y fue captado con una ex chica reality en Paracas. Conoce los detalles.

Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos tras ampay y ruptura con Onelia Molina. | Composición Wapa | Instagram

Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos tras ampay y ruptura con Onelia Molina. | Composición Wapa | Instagram

Mario Irivarren volvió a aparecer públicamente tras poner fin a su relación de casi tres años con Onelia Molina, luego de una infidelidad ocurrida en Argentina. El conductor del pódcast ‘La manada’ fue captado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en Paracas, a bordo de su camioneta blanca. No obstante, no se encontraba solo, ya que en el asiento del copiloto lo acompañaba Ximena Hoyos, exconductora de televisión y ex chica reality.

Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos tras infidelidad a Onelia Molina

Las cámaras del programa conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre siguieron de cerca la camioneta de Mario Irivarren, quien se desplazaba junto a Ximena Hoyos. La sorpresa del reportero fue mayor cuando el vehículo ingresó a un hospedaje tipo resort frente al mar.

“Juntos llegan a un hospedaje, que es un resort veraniego, donde en la playa se practican deportes acuáticos, pero no deja de ser un hotel. Seguro muchos dirán que son amigos y que Ximena es su hombro de apoyo en estos momentos”, señala la voz en off del reportaje.

Posteriormente, se vio al exchico reality realizando un deporte acuático con una tabla de surf impulsada por un paracaídas, mientras Ximena permanecía en la orilla tomando el sol y observándolo a distancia.

Ximena Hoyos aclara su vínculo con Mario Irivarren

La reportera de ‘Amor y Fuego’ abordó a Mario Irivarren en la playa para consultarle sobre Onelia Molina, su infidelidad en Argentina y otros temas. No obstante, el exchico reality evitó responder, mantuvo un gesto serio y regresó al mar para esquivar a la periodista.

Quien sí se pronunció fue Ximena Hoyos, quien explicó la relación que mantiene con él. “Fue un plan de la nada, pero somos amigos, hablamos y no le veo nada malo. Y yo pensé, pucha, a Mario lo siguen hasta el baño. Pero igual, no tenemos nada que ocultar”, afirmó.