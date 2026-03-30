Médico que atendió a Manolo Rojas rompe su silencio y revela qué provocó su infarto inesperado: “Ha sido la responsable…”

Panamericana entrevistó al médico que habló con Manolo Rojas antes del infarto y reveló la causa que lo sorprendió pese a su buen estado de salud. ¿Qué pasó?

La repentina muerte del comediante Manolo Rojas ha conmocionado al país, no solo por lo inesperado, sino por las dudas médicas que dejó su partida. En medio del dolor, Panamericana difundió una entrevista con el médico que estuvo en contacto con él antes del infarto. El especialista reveló detalles clave sobre lo ocurrido, sorprendiendo al señalar que el artista gozaba de buena salud, lo que ha generado mayor preocupación sobre los llamados males silenciosos.

¿Por qué murió Manolo Rojas? Cardiólogo revela el infarto silencioso que lo sorprendió

Según explicó el médico, uno de los factores más influyentes en el fallecimiento habría sido la diabetes, una enfermedad crónica que altera los niveles de glucosa en la sangre y que puede progresar sin manifestaciones evidentes.

Esta condición habría afectado silenciosamente el sistema cardiovascular del comediante, incluso cuando mostraba avances en otros aspectos de su salud. La revelación ha encendido las alertas sobre los riesgos de padecimientos que no siempre presentan síntomas claros.

Durante la entrevista, el especialista detalló que la diabetes puede provocar un infarto cardiaco silente, es decir, sin señales típicas como dolor en el pecho, lo que dificulta su detección oportuna.

“Esto pasa en personas que tienen diabetes, esto sirve para la reflexión de más de 1 millón de peruanos que tienen diabetes que tienen como característica presentar un infarto cardiaco silente, sin dolor, que no avisa y ocurre de un momento a otro. Es una pena lo que ha pasado, para nosotros los cardiólogos es una persona joven, 63 años, y afectivamente no avisa, ocurre repentinamente, es un infarto masivo. Es un infarto y luego se viene en un paro cardiaco y la muerte biológica”, señaló.

El especialista también recordó que, meses antes, el artista mostraba entusiasmo por sus progresos, como la pérdida de peso y el control de la glucosa. Sin embargo, el daño previo ya estaba presente.