Fallece Manolo Rojas, ícono de la comedia peruana, a los 63 años de manera inesperada fuera de su vivienda

El reconocido comediante Manolo Rojas falleció a los 63 años en circunstancias inesperadas. Conoce aquí todos los detalles de su repentina muerte.

Falleció Manolo Rojas a los 63 años: lo que se sabe del deceso del actor cómico peruano. | Composición Wapa

Falleció Manolo Rojas a los 63 años: lo que se sabe del deceso del actor cómico peruano. | Composición Wapa

El mundo de la comicidad peruana está de luto tras la inesperada partida de Manolo Rojas. Este viernes 27 de marzo se confirmó el fallecimiento del reconocido humorista e imitador, Víctor Manuel Rojas Ibáñez, a los 63 años. El artista se mantenía vigente en la televisión nacional, participando activamente en el programa 'El Reventonazo de la Chola', donde continuaba ganándose el cariño del público con su talento.

¿De qué falleció Manolo Rojas?

Hace poco se confirmó el fallecimiento del cómico que integraba el programa 'El Reventonazo de la Chola'. Aunque aún no existe una versión oficial, los reportes preliminares indican que habría sufrido un paro cardíaco. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a su vivienda y acordonaron la zona donde se encontraba su camioneta blanca, en cuyo interior estaba su cuerpo.

Manolo Rojas falleció de forma inesperada a los 63 años de edad y deja una larga trayectoria.

Sus familiares salieron del domicilio visiblemente afectados, protagonizando momentos de profundo dolor. Hasta ahora no han brindado declaraciones, mientras se espera que en las próximas horas se esclarezcan las causas exactas de su muerte. El artista era uno de los humoristas más queridos del país.

¿Cuál fue la trayectoria artística de Manolo Rojas?

Manolo Rojas nació en Huaral y, desde joven, mostró su pasión por la comicidad, iniciándose entre los cómicos ambulantes. Su salto a la televisión llegó en los años 90, cuando empezó a ganar notoriedad. Con el tiempo, destacó como imitador en programas emblemáticos, alcanzando popularidad a nivel nacional.