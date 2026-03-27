Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

Tras el polémico ampay de Said Palao y Mario Irivarren, una de las modelos rompe su silencio y se pronuncia con fuerza: ¿terminó por hundirlos?

Rompe su silencio. Tras una cargada semana marcada por el escandaloso ampay de Said Palao y Mario Irivarren en un yate, una de las argentinas que aparece en las imágenes decidió pronunciarse. Frente a las acusaciones que la vinculan como presunta dama de compañía, la joven respondió con firmeza y aclaró su rol en la polémica, así como su supuesta implicancia en una infidelidad.

Joven argentina que estuvo en el yate con Said Palao y Mario Irivarren rompe su silencio

El programa Q' Bochinche dio a conocer que Ric La Torre logró comunicarse con una de las mujeres señaladas por 'Magaly TV La Firme' como asistente a la fiesta en el yate con Said Palao y Mario Irivarren. Se trata de Jime Nina, con quien intercambió algunos mensajes a través de Instagram.

“Hola, mucho gusto, si yo no hablo es porque no tengo nada que decir. Difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada. Yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio”, respondió la joven, dejando ver su incomodidad ante los comentarios que la califican como ‘dama de compañía’.

Por su parte, Ric La Torre y Samuel Suárez precisaron que estas declaraciones no niegan su presencia en el yate. No obstante, al afirmar que no tiene relación con ningún matrimonio, buscaría desligarse de posibles infidelidades hacia Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

Alejandra Baigorria y Said Palao son captados juntos tras ampay



Alejandra Baigorria y Said Palao vuelven a ser el centro de rumores sobre una posible reconciliación. Recientemente, fueron vistos juntos saliendo de un salón de belleza en Miraflores, días después de que se difundiera un ‘ampay’ del chico reality con mujeres en un yate y luego en un Airbnb en Buenos Aires.