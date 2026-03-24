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ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

Alejandra Baigorria REAPARECE en redes a pocas horas de la nueva 'BOMBA' sobre Said Palao: "De corazón..."

Alejandra Baigorria reaparece enfocada en su marca mientras crece la polémica por Said Palao y nuevas revelaciones del ampay del yate.

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    Alejandra Baigorria REAPARECE en redes a pocas horas de la nueva 'BOMBA' sobre Said Palao: "De corazón..."
    Una nueva 'Bomba' remece la tranquilidad de Said Palao. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria REAPARECE en redes a pocas horas de la nueva 'BOMBA' sobre Said Palao: "De corazón..."

    El nombre de Alejandra Baigorria vuelve a estar en el centro de la conversación tras el anuncio de una nueva revelación en el programa de Magaly Medina, que pondría bajo la lupa a Said Palao luego del escándalo del yate.

    La expectativa crece a solo días del ampay que involucró a varias figuras, entre ellas también Mario Irivarren, cuya relación con Onelia Molina terminó tras el mismo episodio. Ahora, según se ha adelantado, nuevas voces podrían cambiar el rumbo de esta historia.

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    De acuerdo con el influencer Ric La Torre, el programa de espectáculos emitiría declaraciones de las mujeres que estuvieron presentes en el viaje, lo que podría revelar detalles inéditos sobre lo ocurrido aquella noche.

    Incluso, se ha deslizado que esta información sería determinante para Baigorria, quien habría dejado entrever que lo que se viene podría 'hacerle abrir los ojos' y replantear su relación.

    Mientras crece la tensión, Alejandra apuesta por su marca y lanza nueva colección

    Lejos de responder directamente a la polémica, la empresaria optó por mantener distancia del escándalo y enfocarse en su faceta como emprendedora. A través de sus redes sociales, reapareció para presentar su nueva colección de ropa, mostrándose relajada pese al contexto mediático.

    En sus historias, describió con entusiasmo los detalles de su outfit: 'El look de hoy es de mi nueva colección de Alejandra Baigorria ropa, miren este chalequito que acaba de llegar, miren estos detalles que brillan de corazón, hermosos, los detalles de las perlitas (…) Este topcito que lo pueden alargar porque yo lo he doblado con este pantalón que tiene detallitos aquí y el detalle en la pretina, es un palazo (…)'.

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    Su actitud llamó la atención, ya que se mostró completamente enfocada en su negocio, mientras continúa tomándose un tiempo respecto a su matrimonio.

    Por otro lado, un detalle no pasó desapercibido: Said Palao eliminó recientemente un video familiar que había publicado junto a Alejandra y su hija, contenido que resaltaba la unión entre ellos y que formaba parte de una campaña publicitaria.

    Con nuevas revelaciones en camino y un silencio estratégico por parte de la empresaria, la incógnita sigue abierta: ¿qué ocurrirá cuando finalmente se emita la esperada 'bomba'?

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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