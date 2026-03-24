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Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tiene más información de Said tras ampay: “Que me llame y le cuento todo”

Magaly Medina invita a Alejandra Baigorria a contactarla para conocer “toda la verdad” del ampay en Argentina que involucraría a Said Palao.

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    Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tiene más información de Said tras ampay: “Que me llame y le cuento todo”
    Magaly tiene más información tras ampay a Said.
    Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tiene más información de Said tras ampay: “Que me llame y le cuento todo”

    Magaly Medina vuelve a encender la polémica en torno al “ampay en Argentina” al asegurar que posee más información sobre lo ocurrido con Said Palao y Mario Irivarren. Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora deslizó que la historia sería más compleja de lo que se ha mostrado. Sus declaraciones surgen en medio de versiones que indican que Alejandra Baigorria habría estado al tanto de las salidas de su pareja.

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    Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que posee información reservada del ampay

    Uno de los aspectos que más generó comentarios fue la invitación directa que Magaly Medina dirigió a Alejandra Baigorria. Lejos de mantenerse al margen, la conductora optó por incluirla en la narrativa, ofreciéndole conocer detalles que, según asegura, maneja sobre el caso.

    “Si quiere Alejandra que también me llame, yo le cuento todo. Aquí le contamos exactamente todo, que por una cuestión de proteger mi fuente, de proteger todo el material recabado, no lo puedo decir públicamente”, sentenció, dejando entrever que existe información que aún no puede ser revelada públicamente.

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    Estas declaraciones no solo aumentan la expectativa por nuevas revelaciones, sino que también abren dudas sobre el alcance del material que manejaría el programa. La mención a la protección de fuentes y al “material recabado” deja entrever que habría un trabajo más amplio detrás del ampay inicial.

    En ese contexto, la conductora también se refirió a las mujeres que aparecieron en las imágenes junto a los involucrados, asegurando que no darán declaraciones públicas. “Ellas no van a hablar. Imagínese por qué razones. Ustedes saben que esas chicas son contratadas. Vayan a ver sus Instagram y se van a dar cuenta”, afirmó, generando controversia.

    Sus palabras fueron interpretadas como una insinuación sobre el contexto de la reunión, lo que añade mayor polémica. Además, el silencio de las mujeres involucradas refuerza que la historia continúe desarrollándose principalmente desde el enfoque mediático.

    Sin embargo, Magaly Medina fue más allá y volvió a centrar la atención en el entorno cercano de los protagonistas, dirigiéndose esta vez a Onelia Molina. La conductora la instó a compartir con Alejandra Baigorria la información que tendría sobre el caso.

    “Ayúdala y cuéntale todo lo que tú sabes, porque tú debes saber mucho. Cuéntale y hazle un favor. Así como esos sacavuelteros se tapan todos y siguen un guion, tú todo lo que sabes, dile, y ya queda en ella si valora esa información. Cuéntale lo que sabes, cuéntale lo que te enteraste. Va a tener más motivos para dejarlo”, expresó, generando inmediata repercusión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tiene más información de Said tras ampay: “Que me llame y le cuento todo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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