¡SE ACABÓ! Alejandra Baigorria lanza dura advertencia a Mario Irivarren: “Callé muchas cosas”

Alejandra Baigorria expresó su decepción tras el ampay de su esposo y su amigo Mario Irivarren en una fiesta con mujeres, lo que desencadenó una sarta de críticas sobre la lealtad.

La reciente polémica protagonizada por Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina desató una fuerte reacción de Alejandra Baigorria, quien decidió romper su silencio y expresar su incomodidad ante las imágenes difundidas en televisión. Los videos, emitidos por Magaly TV La Firme, muestran a los influencers compartiendo una salida nocturna junto a varias mujeres, lo que generó cuestionamientos sobre sus relaciones personales.

La empresaria no solo evidenció su malestar, sino que también dejó entrever que su vínculo con Mario Irivarren podría no volver a ser el mismo.

Alejandra Baigorria lanza advertencia y marca distancia con Mario Irivarren

En conversación con Amor y Fuego, Baigorria fue directa al referirse a quien consideraba su amigo. Aunque inicialmente optó por guardar silencio, ahora aseguró que esa postura podría cambiar.

“Sí, sí me decepcionó. Sí me decepcionó porque al final el hombre tira para el hombre, pues, ¿no?”, declaró con evidente incomodidad.

Además, dejó abierta la posibilidad de revelar información que hasta ahora no ha salido a la luz, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del espectáculo. Al ser consultada sobre los comentarios en redes que hablan de un supuesto “karma”, respondió sin rodeos: “Mario era mi amigo, por eso yo callé muchas cosas, en algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia”.

Sus palabras reavivaron el recuerdo de un episodio ocurrido durante su boda en Argentina en 2025, cuando fue criticada por presuntamente intervenir en la relación de Irivarren con Onelia Molina, lo que en su momento generó duras críticas.

Alejandra Bairgorria

Alejandra Baigorria habla de maternidad y deja claro que no depende de una relación

En medio de la controversia, la empresaria también abordó un aspecto personal que ha generado interés: su deseo de convertirse en madre. En ese sentido, dejó claro que no necesita una pareja para cumplir ese objetivo.

“Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y tengo 16 óvulos congelados. Puedo contactarme con el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola”, afirmó, evidenciando su determinación.

Asimismo, enfatizó que actualmente se siente en una etapa de independencia emocional y madurez, lo que le permite tomar decisiones sin presiones externas. “No considero que tenga apego emocional ni que vaya a perdonar a nadie por querer ser madre. Soy independiente y tengo todo para ser feliz”, sostuvo.