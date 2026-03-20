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Papá de Said Palao envió insólito mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria

Austin Palao asombró al revelar un insólito mensaje en sus redes sociales tras ampay de su hermano Said Palao.

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    El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria
    El CONTUNDENTE MENSAJE de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria

    El influencer Said Palao se encuentra en el centro de la controversia luego de la difusión de imágenes comprometedoras en las que aparece junto a varias mujeres durante su viaje a Argentina con amigos. Este escándalo ha puesto en la cuerda floja su matrimonio con Alejandra Baigorria y ha desatado una ola de críticas en redes sociales. En medio de todo esto, su hermano Austin Palao llamó la atención con una publicación que no pasó desapercibida.

    Austin Palao genera reacciones en medio del escándalo

    Desde su cuenta oficial de TikTok, Austin compartió un mensaje relacionado al amor que rápidamente captó la atención de sus seguidores: “Cuando digo que mi lenguaje de amor es ser cariñoso y me dicen: ‘Tú no eres cariñoso’, exacto”.

    Austin Palao
    Austin Palao

    El post no tardó en llenarse de comentarios, donde varios usuarios hicieron referencia directa a la situación de Said, marcando diferencias entre ambos hermanos. Sin embargo, el modelo evitó pronunciarse explícitamente sobre el comportamiento de su familiar durante su estadía en Argentina.

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    “Tu hermano no te representa”, “Mientras que no seas como tu hermano todo bien”, “Exclusividad”, “Este es el Palao bueno”, “A ti sí te puedo creer todo”, “Esa parte de uno debe ser exclusiva para la persona que eliges tener al lado”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

    Revelan que Alejandra Baigorria conocía del viaje

    Por otro lado, se dio a conocer que Alejandra Baigorria habría estado al tanto del viaje de su esposo a Argentina, donde participó en una polémica fiesta en yate junto a otras mujeres. Según comentó la influencer Flor Ortola en el podcast Sin más que decir, la empresaria ya conocía estos planes con anticipación, lo que ha generado dudas sobre si realmente fue tomada por sorpresa tras el ampay.

    Además, la misma fuente indicó que, durante esas fechas, Baigorria también optó por viajar fuera del país en compañía de sus amigas, lo que ha intensificado las especulaciones sobre la verdadera situación de la relación. Hasta ahora, no existe confirmación de que ella estuviera al tanto de una posible infidelidad, dejando abiertas varias interrogantes sobre lo que realmente ocurrió entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
    El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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