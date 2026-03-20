El influencer Said Palao se encuentra en el centro de la controversia luego de la difusión de imágenes comprometedoras en las que aparece junto a varias mujeres durante su viaje a Argentina con amigos. Este escándalo ha puesto en la cuerda floja su matrimonio con Alejandra Baigorria y ha desatado una ola de críticas en redes sociales. En medio de todo esto, su hermano Austin Palao llamó la atención con una publicación que no pasó desapercibida.

Austin Palao genera reacciones en medio del escándalo

Desde su cuenta oficial de TikTok, Austin compartió un mensaje relacionado al amor que rápidamente captó la atención de sus seguidores: “Cuando digo que mi lenguaje de amor es ser cariñoso y me dicen: ‘Tú no eres cariñoso’, exacto”.

Austin Palao

El post no tardó en llenarse de comentarios, donde varios usuarios hicieron referencia directa a la situación de Said, marcando diferencias entre ambos hermanos. Sin embargo, el modelo evitó pronunciarse explícitamente sobre el comportamiento de su familiar durante su estadía en Argentina.

“Tu hermano no te representa”, “Mientras que no seas como tu hermano todo bien”, “Exclusividad”, “Este es el Palao bueno”, “A ti sí te puedo creer todo”, “Esa parte de uno debe ser exclusiva para la persona que eliges tener al lado”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios.

Revelan que Alejandra Baigorria conocía del viaje

Por otro lado, se dio a conocer que Alejandra Baigorria habría estado al tanto del viaje de su esposo a Argentina, donde participó en una polémica fiesta en yate junto a otras mujeres. Según comentó la influencer Flor Ortola en el podcast Sin más que decir, la empresaria ya conocía estos planes con anticipación, lo que ha generado dudas sobre si realmente fue tomada por sorpresa tras el ampay.