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Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó de la casa?

La situación entre Alejandra Baigorria y Said continúa generando expectativas tras el ampay que afectó su matrimonio. La empresaria aclara su convivencia con el chico reality.

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    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó de la casa?
    Alejandra Baigorria revela si aún vive con Said Palao | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó de la casa?

    La situación entre Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando gran interés tras el ampay que sacudió su matrimonio. En medio de las especulaciones sobre una posible separación, la empresaria decidió aclarar cómo es actualmente su convivencia con el chico reality. Sus declaraciones llegan luego de varios días de silencio y comentarios en redes sociales. La ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió al revelar en qué punto se encuentra su relación.

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    Alejandra Baigorria aclara si sigue viviendo con Said Palao

    La empresaria e influencer Alejandra Baigorria decidió pronunciarse nuevamente luego de los rumores que surgieron sobre su convivencia con Said Palao tras el polémico ampay que remeció la farándula peruana. En medio de la atención mediática que rodea su matrimonio, la llamada ‘Gringa de Gamarra’ fue sincera al revelar que atraviesa un momento complejo y que necesita espacio para reflexionar antes de tomar una decisión definitiva sobre su relación.

    Durante su declaración, la empresaria explicó que actualmente está priorizando su estabilidad emocional y que ha conversado con su esposo sobre la necesidad de darse un tiempo para procesar todo lo ocurrido.

    “Te juro que necesito un tiempo, se lo he dicho a Said, necesito un tiempo, mi espacio, necesito mi espacio, necesito pensar justamente para no tomar una decisión ni en caliente ni ser tan emocional ni porque me pidan perdón ni porque lloren, ni por querer ser mamá, ni porque es un matrimonio, es simplemente porque es difícil para mí que todo se esté cayendo”, comenzó diciendo.

    Ante las constantes especulaciones sobre una posible separación o si alguno de los dos habría abandonado la vivienda que comparten, Baigorria aclaró que ambos continúan en la casa, aunque evitó dar mayores detalles sobre la dinámica que mantienen actualmente.

    “Comunicación en sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer, él está en la casa igual también, mayor detalle no les voy a dar, no voy a mentir, no voy a decir: ‘Lo vemos entrar y salir’, al final cada pareja toma la decisión como quiere, yo voy a ver si me voy de viaje, quiero ver qué voy a hacer, yo necesito pensar”, admitió dejando en claro que aún viven bajo el mismo techo.

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    Alejandra Baigorria recibe consejos en medio de crisis con Said

    La exchica reality también contó que, en medio de esta situación, ha recibido consejos de personas cercanas que tienen matrimonios consolidados, quienes le han recomendado no actuar impulsivamente y tomarse el tiempo necesario para evaluar lo que realmente desea para su vida.

    “Yo no estoy esperando nada de nadie, yo estoy esperando lo que Alejandra sienta dentro que es lo correcto, hay gente que me ha llamado y me ha dicho consejos reales, esos consejos de: ‘Ah, manda a la m…pégale, mátalo’, pero hay personas que me quieren, familiares que llevan un matrimonio y me han dado el consejo de que no tome una decisión en caliente, que tome una decisión pensando, tranquila, para ver qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que me va a hacer feliz y me va a mantener tranquila”, explicó.

    Finalmente, Baigorria dejó en claro que su prioridad es su tranquilidad emocional y que no continuará en una relación si siente que pierde la paz.

    “Yo no voy a estar en una relación para estar intranquila, con un GPS mirándole esto, para eso no va a ser, por eso mismo tengo que tomarme un tiempo para hacerlo, si me quieren juzgar por eso, me chupa un hue…”, sentenció la empresaria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó de la casa?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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