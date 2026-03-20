Alejandra Baigorria revela su deseo de ser madre sin necesidad de Said, tras el ampay. Asegura que cuenta con la estabilidad necesaria para iniciar su maternidad.

Alejandra Baigorria se animó a dar sus primeras declaraciones frente a la cámara con ‘Amor y fuego’ y sorprendió al hablar cómo quedó su sueño de ser madre tras el ampay que involucró a Said Palao. La ‘Gringa de Gamarra’ dejó en claro que no necesita al chico reality para iniciarse en la maternidad y descartó que esta sería la razón por la que perdonaría a su aún esposo tras traicionar su confianza.

Alejandra Baigorria asumiría su maternidad sin Said Palao

Este viernes 20 de marzo, Alejandra Baigorria no dudó en encarar los rumores sobre una posible reconciliación con Said Palao por sus planes de ser mamá. La empresaria aseguró que no se quedaría con él por el temor de no cumplir su sueño de embarazarse, asegurando que cuenta con la estabilidad e independencia necesaria para ser madre sin el integrante de ‘Esto es guerra’.

“Llevar un matrimonio y una familia es muy difícil. Acá no se trata de que Alejandra hace todo eso porque ella está ‘encaprichada’, ‘está enferma’, porque ahora todos son psicólogos. Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y saben qué, tengo 16 óvulos congelados y puedo contactarme el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola”, comenzó diciendo de forma tajante.

“El deseo de ser madre no necesito a un hombre, que me digan que yo tengo apego emocional y que por eso yo estoy pensando…no, no considero, yo soy una mujer independiente que tengo todas las cosas para ser feliz e independiente”, sostuvo afirmando que estar con Said para ser madre no es la razón por la que lo perdonaría.

La influencer recordó cómo en el pasado vivió situaciones que le causaron mucho dolor y contrastó su actitud actual para enfrentar estos desamores, diferenciándose de la Alejandra antigua que no tenía las herramientas para sobrellevar estos golpes.

“Sí, antes puedo haber tenido dependencia emocional y lo acepto, he llevado terapia para eso, pero mi madurez ahora es totalmente diferente. Antes no hubiera estado así, cuando me pasó alguna vez estuve tirada en cama, tuve cura de sueño, psicólogos, psiquiatras, antidepresivos, pastillas para dormir y el día de hoy tú me ves aquí parada, partida por dentro, sí, pero no hablen cosas que no saben porque también duele. Yo no tengo derecho a estar recibiendo insultos de mujeres, nadie puede saber lo que yo voy a decir porque ni yo lo sé”, sentenció pidiendo que cesen los juicios en su contra.

Vidente vaticina que Alejandra Baigorria estaría embarazada

La vidente Agatha Lys se refirió públicamente a la crisis que atraviesan Alejandra Baigorria y Said Palao tras el polémico ampay, y sorprendió con una revelación que podría influir en el futuro de la pareja. Según la tarotista, las cartas mostrarían un escenario importante en la vida personal de la empresaria que podría condicionar las decisiones que tome sobre su matrimonio.

La especialista en esoterismo comentó su interpretación durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’, donde analizó lo que, desde su perspectiva, estaría ocurriendo con la popular ‘Gringa de Gamarra’. Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios entre los seguidores de ambos personajes de la farándula.

Durante su intervención televisiva, la vidente explicó que en la lectura de cartas aparece un indicio relacionado con la maternidad, lo que podría significar un cambio importante en la vida de Baigorria.

“Podría ya estar embarazada, porque a ella le sale la carta del embarazo. Eso significa que ya está embarazada o esto está muy cercano; entonces ella no va a renunciar a sus sueños, a lo que ella se proyecta”, señaló Agatha Lys.

La tarotista también sostuvo que, según su interpretación, la empresaria estaría enfocada en proteger los proyectos que ha construido y en tomar decisiones con calma antes de definir el futuro de su relación.