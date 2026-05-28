Nadeska Widausky fue capturada por la Interpol en Jesús María, investigada por delitos graves en Bélgica. Su familia ha tomado una decisión significativa antes de su primera audiencia de extradición.

INSÓLITO GIRO en caso Nadeska Widausky: Familia de modelo tiene RADICAL DECISIÓN a horas de la primera audiencia por EXTRADICIÓN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Poder Judicial

INSÓLITO GIRO en caso Nadeska Widausky: Familia de modelo tiene RADICAL DECISIÓN a horas de la primera audiencia por EXTRADICIÓN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Poder Judicial

Nadeska Widausky ha captado la atención tras ser arrestada por la Interpol el 26 de mayo en Jesús María, debido a una orden internacional de Bélgica que la acusa de trata de personas, tráfico de drogas y robo. Su abogado, Julio Gagó, ha manifestado que las acusaciones son infundadas y responsabilizó a un primo. Poco antes de su audiencia, la familia de Widausky tomó una medida crucial.

Giro inesperado en caso Nadeska Widausky: familia toma decisión crítica previo a audiencia

Nadeska Widausky afronta incertidumbre luego de ser detenida por la Interpol. En Bélgica, las autoridades aún investigan las razones de la orden por proxenetismo, tráfico de drogas y robo.

Widausky refuta todas las acusaciones y su abogado fue quien primero habló. Señaló que solo se le acusa de trata de personas y responsabilizó a un primo de difamarla, supuestamente por una deuda no saldada.

Después de que Widausky nombrara a Jefferson Rubiños Olaya como responsable, la familia tomó una decisión notable justo antes de la audiencia de extradición, que determinará si será llevada a Bélgica para responder ante la justicia.

Poco antes de las 11 de la mañana, un nuevo abogado se presentó como su representante legal y reveló la decisión familiar de sustituir a los anteriores defensores. Julio Gagó había confirmado el inicio del proceso.

“No puedo dar más detalles porque recién tengo la carpeta fiscal, voy a revisarla y preparar la defensa para la audiencia. (¿Por qué se retiraron a los abogados?) Asuntos personales familiares”, explicó.

La contratación de este abogado a último momento, sin pleno conocimiento del caso, podría impactar la audiencia inicial que decidirá dónde continuará el proceso. ¿Será enviada de vuelta a Europa?

La madre de Nadeska reafirmó la inocencia de su hija y criticó al hombre que la involucró en el delito.