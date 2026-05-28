Famoso exintegrante de los Hermanos Yaipén DEJA EN SHOCK al denunciar a Magaly Medina por presunta agresión

Exintegrante de Hermanos Yaipén exige una indemnización después de que se difundieran acusaciones de agresión realizadas por su expareja y afirma tener pruebas que demostrarían su inocencia ante la justicia.

Christian Showing, cuyo nombre real es Christian Víctor Gómez Showing y quien formó parte de Hermanos Yaipén, decidió iniciar acciones legales contra Magaly Medina y el programa 'Magaly TV: la firme', al considerar que fue víctima de difamación agravada tras la difusión de reportajes vinculados a denuncias de violencia familiar en su contra.

El artista sostiene que la cobertura televisiva relacionada con las acusaciones hechas por su expareja, Karla Salazar Díaz, perjudicó seriamente tanto su imagen personal como su carrera musical. Según afirma, la exposición mediática del caso en televisión nacional generó un fuerte impacto público, motivo por el cual optó por tomar acciones legales contra la conductora y la producción del espacio. Además, asegura que posee pruebas para acreditar su inocencia ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con las cartas notariales enviadas a Magaly Medina y al equipo del programa, Christian Showing señala que durante la emisión del 19 de agosto del 2024 se divulgaron "frases difamatorias y calumniosas" en su contra, además de difundirse aspectos de su vida privada y profesional, lo que —según indica— vulneró sus derechos al honor, la intimidad y la reputación.

“Han mancillado y recortado la carrera musical y artística de Christian Gómez Showing, por lo que solicitamos el pago de una reparación civil/económica por habernos causado perjuicio e incluso expuesto nuestro vínculo familiar, intimidad personal e inviolabilidad de nuestro domicilio por señal abierta a nivel nacional”, se lee en la carta notarial remitida el 12 de mayo del 2026.

La denuncia contra Christian Showing

El origen del conflicto se remonta a la denuncia pública presentada por Karla Salazar Díaz en 2024. La expareja del cantante lo acusó de ejercer violencia física y psicológica durante su relación, incluido un episodio que, según su versión, habría derivado en la pérdida de un embarazo. “Durante años, Christian me ha atacado física y psicológicamente. Me ha metido puñetes en la cara, me ha jalado de los pelos”, declaró Salazar Díaz en el reportaje difundido por Magaly Medina.

De acuerdo con su testimonio, las agresiones también incluían situaciones en las que el cantante la obligaba a bajar del automóvil por la fuerza y le quitaba sus pertenencias personales.

La exposición del caso en televisión incluyó además audios en los que se escucha presuntamente a Christian Showing admitir comportamientos violentos y pedir disculpas a su expareja. “Estoy arrepentido en este momento de lo que te he hecho, perdón, pero no tengo pena, te lo juro. No sé por qué. Eso me preocupa, no sé por qué no tengo ni un poco de pena”, se oye en la grabación emitida por el programa.

Asimismo, Karla Salazar sostuvo que los padres del cantante habrían presenciado algunos episodios de maltrato y, según afirmó, defendieron a su hijo sin cuestionar los hechos denunciados.

Fue separado de Hermanos Yaipén

Tras conocerse públicamente las acusaciones, la agrupación Hermanos Yaipén separó a Christian Showing de la orquesta. “No respaldamos ni apoyamos ningún acto de violencia, especialmente contra mujeres. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia que vulnere los derechos de una persona”, señaló el grupo musical mediante un comunicado oficial.

Pese a las denuncias, testimonios y pruebas difundidas por su expareja, Christian Showing rechaza todas las acusaciones y sostiene que se trata de una estrategia para perjudicar su trayectoria artística. Además, aseguró que la relación nunca terminó en buenos términos y calificó las declaraciones de Karla Salazar como "una trampa".