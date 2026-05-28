¡ESCÁNDALO TOTAL! Revelan quiénes serían los presuntos cómplices de Nadeska Widausky

Nadeska Widausky recibió nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica por presunta trata de personas y proxenetismo.

Nadeska Widausky vuelve a quedar en el centro de una investigación internacional. La exbailarina e influencer recibió nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica, país donde las autoridades la investigan por presunta trata de personas, proxenetismo y extorsión.

La medida fue dictada luego de que Interpol Lima ejecutara una Notificación Roja emitida por autoridades belgas. La captura ocurrió en Jesús María, exactamente en el cruce de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, frente al colegio San Felipe.

El caso ha tomado mayor dimensión tras la difusión de documentos de Interpol que revelan el presunto organigrama de una red criminal vinculada a la captación de mujeres peruanas para llevarlas a Europa. Según la investigación, las víctimas habrían sido trasladadas desde zonas como San Martín y Tarapoto bajo falsas promesas, para luego ser forzadas a prostituirse mediante amenazas y deudas económicas.

Las autoridades de Brujas, en Flandes Occidental, sostienen que Widausky no sería la única implicada. En la estructura investigada aparece como principal señalado Junior Polo García, quien habría estado a cargo de la captación, el traslado, el manejo del dinero y la administración de perfiles digitales usados por la presunta organización.

La detención también llamó la atención porque ocurrió en el mismo distrito donde el Ministerio Público peruano mantiene incautados bienes a nombre de la influencer por una investigación de presunto lavado de activos. En abril de 2025, la Fiscalía confiscó un departamento y un estacionamiento valorizados en más de US$255.000.

Miss Perú Trans en el organigrama

Otro de los nombres que aparece en el presunto esquema criminal es el de Celeste Lozano Sullón, conocida artísticamente como Celeste Rivas Plata y recordada por haber sido Miss Perú Trans 2019.

De acuerdo con las autoridades belgas, Lozano Sullón habría tenido participación en actividades operativas relacionadas con la captación y explotación sexual de las víctimas. Su nombre también figura en documentos judiciales de Bruselas vinculados a denuncias por trata de personas y prostitución agravada.

En 2023, Celeste permaneció detenida durante un mes en Bélgica acusada de proxenetismo. El expediente recoge la declaración de una denunciante que aseguró que Lozano le indicó que debía prostituirse para cubrir la deuda generada por su viaje y alojamiento en Bruselas.

Organigrama de red criminal de Nadeska Widausky.

Según esa versión, Celeste también habría administrado anuncios en internet y exigido la entrega constante de dinero obtenido a través de servicios sexuales. Sin embargo, en su declaración ante las autoridades belgas, Lozano reconoció que ejerció prostitución en Bélgica y que ayudó a otras personas con alojamiento y trámites, aunque negó haber obligado a alguien a prostituirse.

Las pesquisas también apuntan a que la red habría utilizado fotografías íntimas de las víctimas para crear perfiles falsos en la página Redlights. A través de esas cuentas, presuntamente se habrían cometido estafas y extorsiones contra clientes.

Los nombres que aparecen en el expediente

Uno de los documentos revisados por la Unidad de Investigación de El Comercio vuelve a mencionar a Nadeska Widausky dentro de la investigación en Bruselas. Según el expediente, “aproximadamente 10 personas trabajan para Celeste en la prostitución”, entre ellas Nadeska, Mikaela, Alessia, Killa, Yotmi Thaiz, Dulce, Helen, Valentino, Camilla y Sandra.

El documento también incluye dos números telefónicos de Bruselas que estarían vinculados a Widausky. Uno habría estado registrado a su nombre y otro estaría relacionado con una cuenta asociada a su correo electrónico. Además, se menciona una transferencia de 1385 euros realizada por Lozano a favor de la exmodelo peruana.

Mientras se resuelve el pedido de extradición ante el juez Adolfo Farfán, Nadeska Widausky rechaza las acusaciones. La influencer aseguró que no existen pruebas contundentes en su contra y cuestionó el accionar de las autoridades belgas, pues afirma que le permitieron regresar al Perú pese a que, según la investigación, ya existían elementos para detenerla.

Celeste Lozano Sullón ganó notoriedad al ganar el Miss Perú Trans 2019.

“¿Por qué me devolvió a Perú?”, preguntó entre lágrimas mientras insistía en que está dispuesta a asumir responsabilidades solo si se presentan pruebas concretas en su contra.