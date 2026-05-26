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Entretenimiento - Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?

¡ENMARROCADA Y CUSTODIADA! Nadeska Widausky fue intervenida en medio de gran despliegue policial

Nadeska Widausky, investigada por trata de personas y proxenetismo, enfrenta una posible condena de hasta 20 años si se confirma su responsabilidad y posibles vínculos con el tráfico de drogas.

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    ¡ENMARROCADA Y CUSTODIADA! Nadeska Widausky fue intervenida en medio de gran despliegue policial
    La modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol el 26 de mayo, cinco días tras la emisión de una orden de captura internacional por graves delitos en Bélgica. | Foto: PNP
    ¡ENMARROCADA Y CUSTODIADA! Nadeska Widausky fue intervenida en medio de gran despliegue policial

    La mañana del martes 26 de mayo, la modelo y bailarina peruana Nadeska Widausky fue detenida por la Interpol. Seis días habían pasado desde que se emitió su orden de captura internacional. La detención ocurrió en la esquina de la av. Gregorio Escobedo con calle Las Casuarinas, frente al colegio San Felipe, ubicado en Jesús María.

    Nadeska Widausky, de 33 años, enfrenta un proceso judicial instado por las autoridades de Brujas en Bélgica, quienes la investigan por trata de personas, proxenetismo y robo violento o con intimidación.

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    Nadeska Widausky enfrenta una posible sentencia de 20 años

    A Nadeska Widausky se le atribuyen también delitos relacionados con el tráfico de drogas. La llevaron a la sede de la Interpol en Monterrico para interrogarla. Si su culpabilidad se demuestra, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. En el pasado, se la vinculó con Jonathan Maicelo.

    El abogado Julio Gago, quien defiende a Nadeska Widausky, llegó a la estación de policía en Monterrico para comprobar el estado de su clienta. Al retirarse, Gago aseguró que Widausky se declara inocente, señalando que las acusaciones provienen de un primo con quien está enfrentada por una deuda económica.

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    “Conversé con ella y me comentó que se trata de una acusación infundada. La denuncia de proxenetismo viene de Bélgica, y ella culpa a un primo suyo con quien tiene disputas por una cuestión de dinero”, declaró a los medios.

    Es importante recordar que Nadeska Widausky fue previamente investigada por posible conexión con el crimen organizado en un caso de 2015. En ese incidente, sobrevivió a un atentado y fue testigo del asesinato de Antonio ‘Chino’ Saucedo, vinculado al asunto de Gerald Oropeza.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ENMARROCADA Y CUSTODIADA! Nadeska Widausky fue intervenida en medio de gran despliegue policial
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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