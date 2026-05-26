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JNE reasigna centros de votación para la segunda vuelta: consulta aquí tu nuevo local

A pocos días de la segunda vuelta electoral 2026, el JNE modifica los centros de votación en 19 ciudades para un proceso sin contratiempos.

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    JNE reasigna centros de votación para la segunda vuelta: consulta aquí tu nuevo local
    JNE cambia locales de votación para algunos ciudadanos: revisa dónde votarás el 7 de junio. | Difusión - Composición El Popular
    JNE reasigna centros de votación para la segunda vuelta: consulta aquí tu nuevo local

    A escasos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2026, fijada para el domingo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha comunicado que se han reajustado los centros de votación en 19 ciudades. El objetivo es que el proceso de sufragio transcurra sin las complicaciones logísticas que fueron evidentes en la primera ronda electoral.

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    ¿Tu local fue cambiado? Consulta los nuevos centros de votación para los ciudadanos que votarán el 7 de junio

    En conjunto con la Cancillería, el Gobierno ha decidido cambiar los centros de votación exclusivamente para los peruanos residentes en otros países. Esta medida viene luego de la primera ronda, efectuada el 12 de abril, en la que participaron más de 411 mil compatriotas desde el extranjero, superando la participación vista en 2021.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores y el JNE serán los encargados de efectuar este cambio, asegurando así un proceso electoral más organizado para la segunda vuelta.

    ¿Dónde se realizarán los cambios de locales de votación alrededor del mundo?

    Según lo informado por el JNE, Santiago de Chile será una de las ciudades donde se implementará esta modificación primero. Es una de las urbes con más votantes peruanos en el exterior, y los centros de votación se aumentarán de uno a cinco. A continuación, se detalla el listado de ciudades internacionales:

    • Estados Unidos: Charlotte, Boston y Miami.
    • Canadá: Montreal.
    • Brasil: São Paulo.
    • España: Barcelona.
    • Suiza: Berna.
    • Italia: Milán.
    • Australia: Sídney y Perth.
    • Arabia Saudita: Riad.
    • Emiratos Árabes Unidos: Dubái y Abu Dabi.
    • Israel: Tel Aviv.
    • Jordania: Amán.
    • Kuwait: Al Kuwait.
    • Qatar: Doha.
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    Además, la Cancillería ha comunicado que los funcionarios diplomáticos gestionarán el traslado de materiales electorales como actas y cédulas hacia varias oficinas consulares en ciudades tales como Beijing (China), Moscú (Rusia), Pretoria (Sudáfrica), La Habana (Cuba) y Leticia (Colombia). Este operativo busca evitar demoras y asegurar la correcta instalación de las mesas electorales a tiempo el 7 de junio.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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