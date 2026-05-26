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Pedro Aquino es visto celebrando con su esposa, pese al anuncio de divorcio tras revelador ampay

Katherine Fernández, a pesar de haber anunciado su divorcio del futbolista Pedro Aquino por un escándalo con una modelo, fue vista celebrando con él. Magaly Medina divulgó las imágenes.

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    Pedro Aquino es visto celebrando con su esposa, pese al anuncio de divorcio tras revelador ampay
    Katherine Fernández podría haber retrocedido en sus planes de separarse de Pedro Aquino. Foto: Composición LR/ATV
    Pedro Aquino es visto celebrando con su esposa, pese al anuncio de divorcio tras revelador ampay

    El programa de Magaly Medina sorprendió al mostrar videos de Pedro Aquino disfrutando en una discoteca ubicada en Los Olivos junto a su esposa, Katherine Fernández.

    Lo curioso es que a principios de mes, ella había anunciado públicamente su decisión de divorciarse del jugador de Alianza Lima, con quien estuvo casada por 12 años y tiene hijos. Esto ocurrió tras un escándalo en el que Aquino fue vinculado con la modelo Raíza Martínez, conocida como 'La chocolatita', quien afirmó haber tenido una relación íntima con él.

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    ¿Regresan Pedro Aquino y su esposa?

    La madrugada del 25, fueron filmados en una discoteca de Los Olivos. Las imágenes del programa 'Magaly TV: la firme' muestran a la pareja disfrutando música salsa y sonriendo constantemente.

    Fernández permaneció cerca de Aquino, incluso mientras él grababa momentos de la noche, lo que ha suscitado nuevamente rumores de una posible reconciliación.

    Katherine Fernández no ha vuelto a subir fotos junto al futbolista ni ha restablecido las eliminadas anteriormente por la supuesta infidelidad. Tampoco ha comentado sobre el estado actual de su matrimonio.

    Tras el anuncio de divorcio, Katherine Fernández pide a mujeres valorarse

    Tras las imágenes que mostraron a Pedro Aquino entrando al domicilio de Raíza Martínez, quien compartió conversaciones comprometedoras, Fernández anunció el fin de su matrimonio en un comunicado.

    Debemos valorarnos, respetarnos y no permitir situaciones que nos resten dignidad. Me duele ver cómo nos dejamos caer en ese abismo porque juntas somos mucho más”, expresó entonces.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pedro Aquino es visto celebrando con su esposa, pese al anuncio de divorcio tras revelador ampay
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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