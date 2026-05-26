Horóscopo de HOY martes 26 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
Horóscopo Aries este martes (21 de marzo-20 de abril)
Esa sensación de estar atrapado en un problema que no tiene solución terminará con el apoyo que recibirás. Este martes tienes en manos las herramientas para resolver todo aquello que te preocupa.
Horóscopo Tauro este martes (21 de abril-21 de mayo)
Tu capacidad de convencimiento te permitirá limar asperezas con una persona que se siente inconforme con los resultados de esa gestión que manejaste en equipo. Este martes se acuerdan soluciones.
Horóscopo Géminis este martes (22 de mayo-21 de junio)
Has tenido diferencias con una persona que consideras podría tener represalias contigo. No pierdas la calma ni dibujes enemistades que no existen. Nadie planifica venganzas en tu contra.
Horóscopo Cáncer este martes (22 de junio-22 de julio)
La agenda laboral es demasiado pesada, pero gracias al apoyo que recibirás por parte de un compañero todo se manejará con ligereza y rapidez. Cuida tu dinero, no gastes innecesariamente.
Horóscopo Leo este martes (23 de julio-23 de agosto)
Estás resaltando por tus conocimientos y es posible que esto alerte a la competencia. Recuerda, aunque intenten difamarte nadie podrá sacarte del lugar que has conseguido por tu capacidad.
Horóscopo Virgo este martes (24 de agosto-23 de septiembre)
Salda esa deuda que tienes, aunque esa persona no se comunique contigo ni te exija la devolución de ese préstamo, está pendiente de la situación y espera compromiso de tu parte. Ordénate.
Horóscopo Libra este martes (24 de septiembre-23 de octubre)
Te sientes muy seguro del éxito que tendrán tus planes, pero es posible que estos se posterguen por negociaciones o acuerdos que aún no logras cerrar. Sé paciente, no debes presionar.
Horóscopo Escorpio este martes (24 de octubre-22 de noviembre)
Tendrás la estrategia clara para conducir ese nuevo reto profesional. Contarás con las personas adecuadas y conseguirás el éxito que esperas. Una visita de amigos mejorará tus ánimos.
Horóscopo Sagitario este martes (23 de noviembre-21 de diciembre)
Este martes culminas con éxito una gestión que te encargaron, recuerda agradecer a las personas que estuvieron contigo en todo momento. En el amor, tu pareja te necesita. No la ignores.
Horóscopo Capricornio este martes (22 de diciembre-20 de enero)
Eres una persona muy ordenada, pero las distracciones te harían perder el foco atencional y descuidarte. No lo permitas, de lo contrario el día pasará y nada de lo planificado se concretará.
Horóscopo Acuario este martes (21 de enero-19 de febrero)
Estás al borde del agotamiento y será necesario que tengas una pausa para descansar. Necesitas reponer energías para que mantengas la eficiencia. Pospón todo lo que pueda ser estresante.
Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-20 de marzo)
Podrías cruzarte con un ex compañero o algún superior con el que te llevaste bien. Esta reconexión será significativa para tu futuro por las propuestas que comenzarán a tejerse. Aprovéchalo.
Jhan Sandoval: horóscopo de este martes
Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre