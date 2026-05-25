Cien años de soledad: Netflix revela las primeras imágenes del tan esperado desenlace de la serie

La conclusión de 'Cien años de soledad' constará de la segunda parte, que se estrenará el 5 de agosto, y del gran final de la serie , que se estrenará el 26 de agosto.

Se acerca el final de la serie basada en la adaptación del libro 'Cien años de soledad'.

Se acerca el final de la serie basada en la adaptación del libro 'Cien años de soledad'.

En su primera parte, 'Cien años de soledad' nos introdujo en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacar Macondo. En los 50 años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, donde con el progreso llegará la decadencia, hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena.

Cien años de soledad, cuya segunda parte llegará el 5 de agosto, constará de siete episodios:

Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora.

Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora.

Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno.

Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno.

Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora.

Episodio 6: Eran más de 3.000, dirigido por Laura Mora.

Episodio 7: Llovió cuatro años, 11 meses y dos días, dirigido por Carlos Moreno.

Además, el gran final de la adaptación de la obra cumbre del nobel colombiano llegará el 26 de agosto con el título 'Cien años de soledad' y la dirección de Laura Mora.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, afirma Laura Mora.

“Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano. Este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad.”, dijo Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, 'Cien años de soledad' se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.

Sinopsis de 'Cien años de soledad': segunda parte

Tras la firma del armisticio, la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.