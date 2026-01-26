¿Dónde ver los GRAMMY 2026 en Perú y el resto de Latinoamérica? LINK, horarios y qué veremos

Wapa.pe
El evento contará con pre-show, alfombra roja y acceso en HBO Max por dos semanas. Trevor Noah regresará como anfitrión, mientras que Kendrick Lamar lidera las nominaciones.

    Televidentes podrán ver los Grammy Awards este domingo 1 de febrero vía TNT o HBO | Foto: Composición de Wapa
    La temporada de Premios 2026 entra en su punto más alto con uno de los eventos más esperados del año: la 68ª edición de los Premios GRAMMY, que se transmitirá en vivo este domingo 1 de febrero a través de TNT y HBO Max, directamente desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

    La ceremonia reunirá a las figuras más importantes de la industria musical en una noche que promete presentaciones espectaculares, momentos virales y el reconocimiento a lo mejor de la música global.

    ¿A qué hora ver los GRAMMY 2026 en Latinoamérica?

    La cobertura especial comenzará con un pre-show exclusivo de una hora, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, con entrevistas en vivo desde la alfombra roja y acceso a los preparativos de los artistas.

    • Horarios del pre-show:

    Argentina y Chile: 9:00 p. m.
    México: 6:00 p. m.
    Colombia y Perú: 7:00 p. m.

    • Luego, la ceremonia principal iniciará en:

    Argentina y Chile: 10:00 p. m.
    México: 7:00 p. m.
    Colombia y Perú: 8:00 p. m.

    Además, una vez finalizado el evento, la gala completa quedará disponible en HBO Max por dos semanas, para revivir los mejores momentos.

    Trevor Noah regresa como anfitrión

    El comediante y presentador Trevor Noah volverá a ser el maestro de ceremonias de los GRAMMY® 2026, marcando su sexta participación consecutiva como anfitrión. También se desempeña como productor ejecutivo del evento, consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos de la premiación.

    Kendrick Lamar lidera las nominaciones

    ntre los artistas más destacados de esta edición, Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, convirtiéndose en el músico más nominado del año. Con ello, alcanza un impresionante récord de 66 nominaciones y 22 premios GRAMMY en su carrera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

