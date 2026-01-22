Premios Oscar 2026: ¿Qué nominados a la estatuilla dorada puedes ver en streaming?

Wapa.pe
Salieron las nominaciones a los Oscar 2026 y muchas de ellas ya llegaron al streaming.

    Conoce qué películas puedes ver en streaming.
    Hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado la lista completa de nominados a los premios Oscar 2026. Conoce cuáles son los contenidos que ya puedes ver en streaming.

    Conoce las nominadas al Oscar 2026 que puedes ver en streaming

    • UNA BATALLA TRAS OTRA:  El film que cuenta los avatares de un grupo revolucionario tras desintegrarse, ha recibido 13 nominaciones. Entre ellas: Mejor película; Mejor actor principal (Leonardo Di Caprio); Mejor director (Paul Thomas Anderson) y Mejor actriz secundaria (Teyana Taylor), entre otras.

    LEE MÁS: 'Terror en Silent Hill: Regreso al infierno': saga vuelve a salas de cine este 22 de enero

    Ya disponible en HBO MAX

    • PECADORES: La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal donde enfrentan un mal sobrenatural y dirigida por Ryan Coogler, ha roto un récord histórico logrando 16 nominaciones, incluyendo Mejor película.

    Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

    • ELIO:  el film del niño de 11 años obsesionado con los extraterrestres está nominado a Mejor película animada.

    Ya disponible en DISNEY+

    • LA HORA DE LA DESAPARICIÓN: Amy Madigan va por el Oscar a Mejor actriz de reparto por su participación en el thriller sobre la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase.

    Ya disponible en HBO MAX y en la biblioteca ONDEMAND de DGO.

    Próximos estrenos en pantalla

    Marty Supreme es otro de los films más aclamados y está nominado a Mejor película. Además, su protagonista, Timothée Chalamet se perfila como el favorito en la categoría a Mejor Actor principal, tras ganar el Globo de oro.

    Por otro lado, La Máquina, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, entra en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.

    Ambas estarán disponibles próximamente en Prime Video.

    La carrera por los premios de la Academia empezó y la ceremonia que se realizará el domingo 15 de marzo se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma de streaming DGO y en DIRECTV, a través TNT, disponible en los canales 502 y 1502 HD de la grilla.

