Premios Oscar 2026: ¿Qué nominados a la estatuilla dorada puedes ver en streaming?
Hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado la lista completa de nominados a los premios Oscar 2026. Conoce cuáles son los contenidos que ya puedes ver en streaming.
Conoce las nominadas al Oscar 2026 que puedes ver en streaming
• UNA BATALLA TRAS OTRA: El film que cuenta los avatares de un grupo revolucionario tras desintegrarse, ha recibido 13 nominaciones. Entre ellas: Mejor película; Mejor actor principal (Leonardo Di Caprio); Mejor director (Paul Thomas Anderson) y Mejor actriz secundaria (Teyana Taylor), entre otras.
Ya disponible en HBO MAX
• PECADORES: La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal donde enfrentan un mal sobrenatural y dirigida por Ryan Coogler, ha roto un récord histórico logrando 16 nominaciones, incluyendo Mejor película.
Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.
• ELIO: el film del niño de 11 años obsesionado con los extraterrestres está nominado a Mejor película animada.
Ya disponible en DISNEY+
• LA HORA DE LA DESAPARICIÓN: Amy Madigan va por el Oscar a Mejor actriz de reparto por su participación en el thriller sobre la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase.
Ya disponible en HBO MAX y en la biblioteca ONDEMAND de DGO.
Próximos estrenos en pantalla
Marty Supreme es otro de los films más aclamados y está nominado a Mejor película. Además, su protagonista, Timothée Chalamet se perfila como el favorito en la categoría a Mejor Actor principal, tras ganar el Globo de oro.
Por otro lado, La Máquina, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, entra en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.
Ambas estarán disponibles próximamente en Prime Video.
La carrera por los premios de la Academia empezó y la ceremonia que se realizará el domingo 15 de marzo se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma de streaming DGO y en DIRECTV, a través TNT, disponible en los canales 502 y 1502 HD de la grilla.