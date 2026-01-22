Premios Oscar 2026: ¿Qué nominados a la estatuilla dorada puedes ver en streaming?

Salieron las nominaciones a los Oscar 2026 y muchas de ellas ya llegaron al streaming.

Hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado la lista completa de nominados a los premios Oscar 2026. Conoce cuáles son los contenidos que ya puedes ver en streaming.

Conoce las nominadas al Oscar 2026 que puedes ver en streaming

• UNA BATALLA TRAS OTRA: El film que cuenta los avatares de un grupo revolucionario tras desintegrarse, ha recibido 13 nominaciones. Entre ellas: Mejor película; Mejor actor principal (Leonardo Di Caprio); Mejor director (Paul Thomas Anderson) y Mejor actriz secundaria (Teyana Taylor), entre otras.

Ya disponible en HBO MAX

• PECADORES: La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal donde enfrentan un mal sobrenatural y dirigida por Ryan Coogler, ha roto un récord histórico logrando 16 nominaciones, incluyendo Mejor película.

Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

• ELIO: el film del niño de 11 años obsesionado con los extraterrestres está nominado a Mejor película animada.

Ya disponible en DISNEY+

• LA HORA DE LA DESAPARICIÓN: Amy Madigan va por el Oscar a Mejor actriz de reparto por su participación en el thriller sobre la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase.

Ya disponible en HBO MAX y en la biblioteca ONDEMAND de DGO.

Próximos estrenos en pantalla

Marty Supreme es otro de los films más aclamados y está nominado a Mejor película. Además, su protagonista, Timothée Chalamet se perfila como el favorito en la categoría a Mejor Actor principal, tras ganar el Globo de oro.

Por otro lado, La Máquina, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, entra en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.

Ambas estarán disponibles próximamente en Prime Video.