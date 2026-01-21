'Terror en Silent Hill: Regreso al infierno': saga vuelve a salas de cine este 22 de enero

Esta película retoma las raíces oscuras de la saga de videojuegos. Protagonizada por Jeremy Irvine, se promete un filme lleno de terror psicológico.

El terror vuelve a tomar las salas de cine. 'Terror en Silent Hill: Regreso al infierno' llega este 22 de enero a la cartelera nacional como uno de los estrenos más esperados del año para los fanáticos del horror psicológico y del universo creado por la legendaria saga de videojuegos.

Bajo la dirección de Christophe Gans, responsable de la primera adaptación cinematográfica de 'Silent Hill', la nueva película propone un regreso a las raíces más oscuras del mito. El filme está protagonizado por Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson y Robert Strange, quienes conducen al espectador a una historia marcada por el misterio, el dolor y el terror mental.

¿De qué trata 'Terror en Silent Hill: Regreso al infierno'?

La historia gira en torno a James, un hombre consumido por la culpa y la pérdida, que recibe una inquietante carta que lo obliga a regresar al enigmático pueblo de Silent Hill. Lo que encuentra allí ya no se parece a la ciudad que recordaba: una realidad distorsionada, dominada por fuerzas sobrenaturales y criaturas que parecen surgir de sus propios miedos. A medida que avanza, James se enfrenta no solo a monstruos físicos, sino también a recuerdos y traumas que amenazan con destruir su mente.