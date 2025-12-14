Wapa.pe
'It: bievenidos a Derry', capítulo 8 en español latino COMPLETO: Link para ver final de serie de Pennywise

Tras la tragedia en el Black Spot, "It: Bienvenidos a Derry" se despide de sus fans con el último episodio de la temporada. ¿Pennywise podrá ser detenido?

    El episodio 7 de 'IT: Bienvenidos a Derry' los fans quedaron en shock tras una decisión inexplicable, la liberación de Pennywise (Bill Skarsgård). El payaso no perdió el tiempo y fue tras Will Hanlon. Con Derry al borde del caos, miles se preguntan si será posible rescatar a Will. El final de la serie llegó y aquí te damos todos los detalles.

    ¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de 'It: Bienvenido a Derry'?

    El episodio 8 se estrena este domingo 14 de diciembre de 2025. En Latinoamérica, la emisión estará disponible en HBO Max y HBO

    Link para ver el capítulo 8 de 'It: Bienvenidos a Derry'

    El estreno del capítulo 8 de 'Bienvenido a Derry' se puede ver en HBO Max. Si ya tienes una cuenta, INGRESA A ESTE LINK. El episodio estará disponible el domingo 14.

    Hora y día de estreno del capítulo 8 de 'Bienvenidos a Derry'

    El capítulo 8 de “It: Welcome to Derry” se podrá ver en HBO Max en las siguientes horas de Latinoamérica y España el día domingo 14:

    • México: 7:00 p.m.
    • Colombia: 8:00 p.m.
    • Ecuador: 8:00 p.m.
    • Venezuela: 9:00 p.m.
    • Chile: 8:00 p.m.
    • Argentina: 8:00 p.m.
    • Perú: 8:00 p.m.
    • Bolivia: 9:00 p.m.
    • Paraguay: 10:00 p.m.
    • Uruguay: 10:00 p.m.
    • España: 3:00 a.m. (hora peninsular).

    ¿De qué trata 'It: Bienvenidos a Derry'?

    Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la serie original de HBO expande la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia, inspirándose en el libro que dio origen a la historia. El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

    ¿'It: Bienvenidos a Derry'? tendrá temporada 2?

    Por el momento no se sabe si la serie tendrá una segunda temporada, pero los fans saben que la serie de HBO aún tiene mucho que explorar.

    SOBRE EL AUTOR:
    'It: bievenidos a Derry', capítulo 8 en español latino COMPLETO: Link para ver final de serie de Pennywise
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

