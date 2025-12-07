Wapa.pe
'It: Bienvenido a Derry' capitulo 7 en español latino COMPLETO: Link para ver serie de Pennywise

El capítulo 7 de 'Bienvenidos a Derry' llega con nuevas revelaciones sobre Pennywise, explorando el oscuro pasado de Bob Gray y el incendio de The Black Spot.

    Este domingo, HBO Max estrena el capítulo 7 de 'It: Bienvenidos a Derry', uno de los episodios más esperados de la temporada por las revelaciones que traerá sobre los orígenes de Pennywise. En esta nota te contamos qué pasará en el episodio 1x07 de 'Welcome to Derry', a qué hora se estrena en Perú y otros países, dónde verlo y cuál es el elenco completo.

    ¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de 'It: Bienvenido a Derry'?

    El episodio 7 se estrena este domingo 7 de diciembre de 2025. En Latinoamérica, la emisión estará disponible en HBO Max y HBO.

    Link para ver el capítulo 7 de 'It: Bienvenido a Derry'

    El estreno del capítulo 7 de 'Bienvenido a Derry' se puede ver en HBO Max. Si ya tienes una cuenta, INGRESA A ESTE LINK.

    Tráiler del capítulo 7 de 'It: Bienvenido a Derry'

    Hora de estreno del capítulo 7 de 'Bienvenido a Derry'

    El capítulo 7 de “It: Welcome to Derry” se podrá ver en HBO Max en las siguientes horas de Latinoamérica y España:

    • México: 7:00 p.m.
    • Colombia: 8:00 p.m.
    • Ecuador: 8:00 p.m.
    • Venezuela: 9:00 p.m.
    • Chile: 8:00 p.m.
    • Argentina: 8:00 p.m.
    • Perú: 8:00 p.m.
    • Bolivia: 9:00 p.m.
    • Paraguay: 10:00 p.m.
    • Uruguay: 10:00 p.m.
    • España: 3:00 a.m. (hora peninsular).

    ¿Qué pasará en el capítulo 7 de 'Bienvenido a Derry'?

    Titulado “The Black Spot”, este capítulo promete ser uno de los más intensos de la temporada. Según adelantos, explorará en profundidad la historia de Bob Gray, el hombre detrás de Pennywise, y se centrará en el devastador incendio del club nocturno The Black Spot, un evento con fuerte carga social y racial.

    <strong> Bill Skarsgård retoma su rol como Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'. Foto: HBO Max</strong>
    Bill Skarsgård retoma su rol como Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'. Foto: HBO Max

    Así también, veremos qué pasará luego de que Lilly descubra la inquietante conexión de la Sra. Kersh con Pennywise. Ingrid Kersh era la hija del verdadero hombre que interpretó al payaso y ahora está decidida a sacarlo a la luz.

