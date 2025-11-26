Wapa.pe
'Stranger Things' 5 capítulo 1 completo en español latino: Link para ver estreno ONLINE

La última temporada de 'Stranger Things', que cerrará la serie, se estrena el 26 de noviembre. Los episodios se dividirán en tres volúmenes, con fechas ya confirmadas.

    La temporada 5 de 'Stranger Things' llega este miércoles 26 a Netflix
    Después de una larga espera, 'Stranger Things' cierra su historia con un final que promete romper internet. La quinta entrega llega con todo: el regreso de sus actores más queridos, nuevas caras y una trama que nos revelará el destino de Hawkins. Si te quedaste con ganas de saber qué pasó con Eleven y Vecna, aquí te contamos cuándo se estrenan los últimos episodios de Stranger Things en Netflix, a qué hora verlos y más detalles.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Tráiler de 'Stranger Things 5' confirmó que su final se dividirá en tres partes: ¿En qué fechas llegan?

    ¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things'?

    La esperada quinta y última temporada de Stranger Things llega este 26 de noviembre de 2025, con su Volumen 1. El 25 de diciembre se estrena el Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7) y el Volumen 3 llega el 31 de diciembre.

    Link para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' 5

    Para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' temporada 5 lo podrás hacer vía Netflix. Si ya tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.

    ¿A qué hora se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things' en Netflix?

    Para Perú, los primeros episodios estarán disponibles desde las 8:00 p.m. del 26 de noviembre. En la siguiente lista revisa a qúé hora podrás ver de acuerdo a tu país:

    • México: 7:00 p.m.
    • Costa Rica: 7:00 p.m.
    • Guatemala: 7:00 p.m.
    • Honduras: 7:00 p.m.
    • Nicaragua: 7:00 p.m.
    • Perú: 8:00 p.m.
    • Colombia: 8:00 p.m.
    • Ecuador: 8:00 p.m.
    • Panamá: 8:00 p.m.
    • Venezuela: 9:00 p.m.
    • Bolivia: 9:00 p.m.
    • República Dominicana: 9:00 p.m.
    • Puerto Rico: 9:00 p.m.
    • El Paraguay: 9:00 p.m.
    • Chile: 10:00 p.m.
    • Argentina: 10:00 p.m.
    • Uruguay: 10:00 p.m.
    • Brasil: 10:00 p.m.

    Actores y personajes en la temporada 5 de 'Stranger Things'

    Entre los protagonistas históricos y los recién llegados para este final, destacan:

    Actor/ActrizPersonaje
    Millie Bobby Brown Eleven
    Finn WolfhardMike Wheeler
    Caleb McLaughlinLucas Sinclair
    Gaten Matarazzo Dustin Henderson
    Noah SchnappWill Byers
    Sadie SinkMax Mayfield
    Winona RyderJoyce Byers
    Priah FergusonErica Sinclair
    Natalia Dyer Nancy Wheeler
    Joe KeerySteve Harrington
    Charlie HeatonJonathan Byers
    Maya HawkeRobin Buckley

    Resumen de la temporada 4 de 'Stranger Things'

    Al final de la cuarta temporada, el mundo de los protagonistas quedó al borde del colapso: se abrieron portales hacia el “Upside Down”, el peligro encabezado por el villano Vecna se intensificó, y varios personajes quedaron en situaciones críticas. La quinta temporada retoma justo desde ese punto: el grupo original debe reunirse para enfrentar la amenaza definitiva.

    'Stranger Things' 5 capítulo 1 completo en español latino: Link para ver estreno ONLINE
