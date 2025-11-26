La última temporada de 'Stranger Things' , que cerrará la serie, se estrena el 26 de noviembre. Los episodios se dividirán en tres volúmenes, con fechas ya confirmadas.

La temporada 5 de 'Stranger Things' llega este miércoles 26 a Netflix | Foto: Composición de Wapa

Después de una larga espera, 'Stranger Things' cierra su historia con un final que promete romper internet. La quinta entrega llega con todo: el regreso de sus actores más queridos, nuevas caras y una trama que nos revelará el destino de Hawkins. Si te quedaste con ganas de saber qué pasó con Eleven y Vecna, aquí te contamos cuándo se estrenan los últimos episodios de Stranger Things en Netflix, a qué hora verlos y más detalles.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things'?

La esperada quinta y última temporada de Stranger Things llega este 26 de noviembre de 2025, con su Volumen 1. El 25 de diciembre se estrena el Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7) y el Volumen 3 llega el 31 de diciembre.

Link para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' 5

Para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' temporada 5 lo podrás hacer vía Netflix. Si ya tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.

¿A qué hora se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things' en Netflix?

Para Perú, los primeros episodios estarán disponibles desde las 8:00 p.m. del 26 de noviembre. En la siguiente lista revisa a qúé hora podrás ver de acuerdo a tu país:

México: 7:00 p.m.

Costa Rica: 7:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

Nicaragua: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

República Dominicana: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p.m.

El Paraguay: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Actores y personajes en la temporada 5 de 'Stranger Things'

Entre los protagonistas históricos y los recién llegados para este final, destacan:

Actor/Actriz Personaje Millie Bobby Brown Eleven Finn Wolfhard Mike Wheeler Caleb McLaughlin Lucas Sinclair Gaten Matarazzo Dustin Henderson Noah Schnapp Will Byers Sadie Sink Max Mayfield Winona Ryder Joyce Byers Priah Ferguson Erica Sinclair Natalia Dyer Nancy Wheeler Joe Keery Steve Harrington Charlie Heaton Jonathan Byers Maya Hawke Robin Buckley

Resumen de la temporada 4 de 'Stranger Things'