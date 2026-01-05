Jorge Alonso Cuba acaba de lanzar un poderoso mensaje tras el problema del cabello de la hija de Melissa Paredes.

Hermano de Rodrigo Cuba ROMPE SU SILENCIO y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Rodrigo Cuba volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que Melissa Paredes revelara que el futbolista decidió cortarle el cabello a su hija durante el viaje que realizó a Estados Unidos junto a Ale Venturo, presuntamente por no saber peinarla. La situación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios no solo cuestionaron al ‘Gato’, sino también a su actual pareja por no intervenir para evitar el drástico desenlace con la cabellera de la menor. En medio del escándalo, surgió un llamativo mensaje de su hermano, Jorge Cuba, padrino de la pequeña.

Jorge Cuba reaparece con mensaje llamativo tras la polémica por el corte de cabello

Las críticas no se hicieron esperar luego de que se difundieran imágenes de cómo regresó la hija de Melissa Paredes tras el viaje de fin de año a Estados Unidos. Fue la propia actriz quien mostró el resultado del corte, evidenciando que fue realizado de forma improvisada por el padre de la niña, sin acudir a un estilista y sin previo aviso a ella.

El episodio provocó que muchos usuarios también señalaran a Ale Venturo, cuestionando que haya mantenido a sus hijas bien arregladas mientras la menor terminaba con el cabello trasquilado. Para varios internautas, una simple ayuda para peinarla habría evitado llegar a esa decisión.

En medio de esta controversia, Jorge Cuba, uno de los familiares más cercanos a la pequeña por el vínculo que mantiene con ella, decidió pronunciarse de manera indirecta en sus redes sociales. A través de Instagram, publicó una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una posible indirecta.

“Escoge bien a tu pareja, imagínate ir de viaje y que no considere como turismo ir a los estadios”, escribió, generando todo tipo de especulaciones sobre el destinatario del mensaje.