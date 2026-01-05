Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Hermano de Rodrigo Cuba rompe su silencio y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes

Jorge Alonso Cuba acaba de lanzar un poderoso mensaje tras el problema del cabello de la hija de Melissa Paredes. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermano de Rodrigo Cuba rompe su silencio y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes
    Hermano de Rodrigo Cuba ROMPE SU SILENCIO y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hermano de Rodrigo Cuba rompe su silencio y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Rodrigo Cuba volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que Melissa Paredes revelara que el futbolista decidió cortarle el cabello a su hija durante el viaje que realizó a Estados Unidos junto a Ale Venturo, presuntamente por no saber peinarla. La situación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios no solo cuestionaron al ‘Gato’, sino también a su actual pareja por no intervenir para evitar el drástico desenlace con la cabellera de la menor. En medio del escándalo, surgió un llamativo mensaje de su hermano, Jorge Cuba, padrino de la pequeña.

    Jorge Cuba reaparece con mensaje llamativo tras la polémica por el corte de cabello

    Las críticas no se hicieron esperar luego de que se difundieran imágenes de cómo regresó la hija de Melissa Paredes tras el viaje de fin de año a Estados Unidos. Fue la propia actriz quien mostró el resultado del corte, evidenciando que fue realizado de forma improvisada por el padre de la niña, sin acudir a un estilista y sin previo aviso a ella.

    El episodio provocó que muchos usuarios también señalaran a Ale Venturo, cuestionando que haya mantenido a sus hijas bien arregladas mientras la menor terminaba con el cabello trasquilado. Para varios internautas, una simple ayuda para peinarla habría evitado llegar a esa decisión.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Atacan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por haber trasquilado el cabello de la hija de Melissa Paredes

    En medio de esta controversia, Jorge Cuba, uno de los familiares más cercanos a la pequeña por el vínculo que mantiene con ella, decidió pronunciarse de manera indirecta en sus redes sociales. A través de Instagram, publicó una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una posible indirecta.

    wapa.pe

    “Escoge bien a tu pareja, imagínate ir de viaje y que no considere como turismo ir a los estadios”, escribió, generando todo tipo de especulaciones sobre el destinatario del mensaje.

    Cabe recordar que anteriormente Ale Venturo había dejado en claro que no permite que familiares de su pareja expongan a su hija en redes sociales, luego de que surgieran comentarios sobre un supuesto favoritismo de Jorge Cuba hacia Mía, la hija de Melissa Paredes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Rodrigo Cuba rompe su silencio y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

    Atacan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por haber trasquilado el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."

    Hermano de Christian Cueva expone a Pamela Franco por regalo que no sería de ‘Aladino’

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug rompe el silencio y aclara cuál es hoy su verdadera relación con Jefferson Farfán

    ¿Cómo lucía Gisela Valcárcel en su juventud? Las fotos que demuestran su impactante belleza

    ¿Quién es Paloma Reátegui, la hija de Mónica Delta y cuál es su INCREÍBLE PROFESIÓN?

    Cielo Fernández, de Corazón Serrano, deja a todos en shock al abrir una cerveza con la boca en vivo: “El verdadero Achórate”

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;