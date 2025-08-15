Mónica Sánchez sufre aparatosa caída en conferencia de prensa de la telenovela ‘Eres mi bien’Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mónica Sánchez vivió un momento de tensión durante la conferencia de prensa de la telenovela ‘Eres mi bien’, próxima a estrenarse por Latina, cuando estuvo a punto de sufrir una aparatosa caída. Afortunadamente, la actriz fue socorrida a tiempo, evitando que el incidente pasara a mayores y demostrando su profesionalismo frente a medios y público.
Durante una reciente presentación frente al público, la actriz se mostró visiblemente emocionada al salir a bailar, pero vivió un pequeño percance que alarmó a los espectadores. Un video difundido por el medio Trome muestra cómo, mientras retrocedía, se resbaló y estuvo a punto de caer.
Afortunadamente, su compañero de reparto Paul Martin estaba justo detrás y logró sujetarla a tiempo, mientras que David Villanueva reaccionó rápidamente y le ofreció la mano para evitar que tocara el piso. El momento fue captado por las cámaras y no pasó desapercibido para los periodistas presentes en la conferencia. Aunque Mónica Sánchez se mostró sorprendida y asustada ante los asistentes, rápidamente retomó la calma, y la situación volvió a la normalidad, sin mayores consecuencias.
Mónica Sánchez y el dolor silencioso que la llevó a cirugía
Mónica Sánchez, conocida por su papel de Charito en ‘Al fondo hay sitio’, impactó a sus seguidores al revelar que finalmente se sometió a una cirugía que había estado posponiendo. Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, la actriz compartió detalles sobre su salud, su proceso de recuperación y las razones de su reciente alejamiento temporal de la televisión.