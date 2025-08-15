Mónica Sánchez , protagonista de “Eres mi bien”, casi cae al piso en conferencia, pero Paul Martin la socorrió a tiempo evitando un accidente.

Mónica Sánchez vivió un momento de tensión durante la conferencia de prensa de la telenovela ‘Eres mi bien’, próxima a estrenarse por Latina, cuando estuvo a punto de sufrir una aparatosa caída. Afortunadamente, la actriz fue socorrida a tiempo, evitando que el incidente pasara a mayores y demostrando su profesionalismo frente a medios y público.

Durante una reciente presentación frente al público, la actriz se mostró visiblemente emocionada al salir a bailar, pero vivió un pequeño percance que alarmó a los espectadores. Un video difundido por el medio Trome muestra cómo, mientras retrocedía, se resbaló y estuvo a punto de caer.

Afortunadamente, su compañero de reparto Paul Martin estaba justo detrás y logró sujetarla a tiempo, mientras que David Villanueva reaccionó rápidamente y le ofreció la mano para evitar que tocara el piso. El momento fue captado por las cámaras y no pasó desapercibido para los periodistas presentes en la conferencia. Aunque Mónica Sánchez se mostró sorprendida y asustada ante los asistentes, rápidamente retomó la calma, y la situación volvió a la normalidad, sin mayores consecuencias.

