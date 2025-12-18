Pamela Franco causó revuelo en Instagram al compartir videos con Christian Cueva , donde dejó entrever su incomodidad sobre el bajo ritmo y energía del futbolista.

Las publicaciones más recientes de Pamela Franco junto a Christian Cueva causaron revuelo en Instagram y dieron mucho de qué hablar. En un tono relajado, pero directo, la cumbiambera dejó entrever una incomodidad hacia el futbolista que sorprendió a más de uno, pues demostró su inconformidad en un aspecto íntimo con el jugador.

Pamela Franco le hace 'reclamo' público a Christian Cueva

Pamela Franco volvió a ser tendencia luego de compartir en Instagram dos clips junto a Christian Cueva, su pareja actual. Las publicaciones, creadas en un ambiente relajado y con tono publicitario, rápidamente captaron la atención por un intercambio que no pasó desapercibido.

Durante uno de los videos, la intérprete dejó entrever una queja dirigida al futbolista, haciendo alusión a su bajo ritmo y cansancio, lo que generó comentarios entre sus seguidores. Sin rodeos, Franco expresó frente a cámara: “Mi amor, la verdad que últimamente te siento muy cansado, sin energía… Me tienes un poquito desatendida… Sí, la verdad, y he pensado en la solución”.

La reacción de Cueva fue inmediata y de sorpresa, aunque el diálogo se mantuvo en un registro ligero y cómplice. A partir de ese momento, la secuencia continuó con escenas que mostraron al deportista atravesando diversos procedimientos estéticos para responder a las necesidades de la cantante.

Christian Cueva se somete a procedimiento tras queja de Pamela Franco

Tras el comentario inicial, Christian Cueva fue mostrado acostado en una camilla, preparado para someterse a un procedimiento enfocado en potenciar su desempeño físico. El momento fue compartido en redes y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja.

Pamela Franco fue quien explicó el motivo de la visita médica y no dudó en hacerlo con su característico tono directo: “Por eso hemos venido a la doctora para ponerte el pellet de testosterona que te va a tener activo, y la verdad es que conmigo no hay pierde”.

La especialista a cargo del tratamiento detalló que el futbolista manifestó su interés en mejorar distintos aspectos personales. Según indicó, Cueva buscaba “mejorar su libido, su vitalidad y su energía”, dejando claro el objetivo del procedimiento.

Lejos de la solemnidad, el volante cerró la escena con una frase que desató risas y comentarios: “Agárrate, bomba sexy”. En una publicación posterior, la cantante volvió a sorprender al revelar que había planificado un nuevo procedimiento estético para su pareja. “Amor, te tengo una sorpresa: te tengo el morpheus 8 pro y el bótox, que te dejará uf…”, se le escucha decir.

La respuesta del jugador no tardó en llegar: “Para el ‘caramelo’ (cara)”, a lo que Franco reaccionó entre risas: “Uy, no, te dejará recontra arreglado”. El intercambio cerró con otra broma del mediocampista: “A lo Leonardo DiCaprio”, frase que fue celebrada por la artista con un contundente “Mucho mejor”.