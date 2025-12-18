Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

¿Problemas en el paraíso? Pamela Franco encara a Christian Cueva y le hace reclamo sobre su intimidad: "Me tienes desatendida"

Pamela Franco causó revuelo en Instagram al compartir videos con Christian Cueva, donde dejó entrever su incomodidad sobre el bajo ritmo y energía del futbolista.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Problemas en el paraíso? Pamela Franco encara a Christian Cueva y le hace reclamo sobre su intimidad: "Me tienes desatendida"
    Pamela Franco le 'reclama' a Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Problemas en el paraíso? Pamela Franco encara a Christian Cueva y le hace reclamo sobre su intimidad: "Me tienes desatendida"

    Las publicaciones más recientes de Pamela Franco junto a Christian Cueva causaron revuelo en Instagram y dieron mucho de qué hablar. En un tono relajado, pero directo, la cumbiambera dejó entrever una incomodidad hacia el futbolista que sorprendió a más de uno, pues demostró su inconformidad en un aspecto íntimo con el jugador.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¡FRACASO TOTAL! Empresario revela que show de Pamela Franco y Christian Cueva NO recuperó ni un sol

    Pamela Franco le hace 'reclamo' público a Christian Cueva

    Pamela Franco volvió a ser tendencia luego de compartir en Instagram dos clips junto a Christian Cueva, su pareja actual. Las publicaciones, creadas en un ambiente relajado y con tono publicitario, rápidamente captaron la atención por un intercambio que no pasó desapercibido.

    Durante uno de los videos, la intérprete dejó entrever una queja dirigida al futbolista, haciendo alusión a su bajo ritmo y cansancio, lo que generó comentarios entre sus seguidores. Sin rodeos, Franco expresó frente a cámara: “Mi amor, la verdad que últimamente te siento muy cansado, sin energía… Me tienes un poquito desatendida… Sí, la verdad, y he pensado en la solución”.

    La reacción de Cueva fue inmediata y de sorpresa, aunque el diálogo se mantuvo en un registro ligero y cómplice. A partir de ese momento, la secuencia continuó con escenas que mostraron al deportista atravesando diversos procedimientos estéticos para responder a las necesidades de la cantante.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Xiomy Kanashiro responde fuerte a indirecta de Darinka Ramírez que la dejaría como "mantenida" de Farfán: "Desde los 15 años trabajo"

    Christian Cueva se somete a procedimiento tras queja de Pamela Franco

    Tras el comentario inicial, Christian Cueva fue mostrado acostado en una camilla, preparado para someterse a un procedimiento enfocado en potenciar su desempeño físico. El momento fue compartido en redes y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja.

    Pamela Franco fue quien explicó el motivo de la visita médica y no dudó en hacerlo con su característico tono directo: “Por eso hemos venido a la doctora para ponerte el pellet de testosterona que te va a tener activo, y la verdad es que conmigo no hay pierde”.

    La especialista a cargo del tratamiento detalló que el futbolista manifestó su interés en mejorar distintos aspectos personales. Según indicó, Cueva buscaba “mejorar su libido, su vitalidad y su energía”, dejando claro el objetivo del procedimiento.

    Lejos de la solemnidad, el volante cerró la escena con una frase que desató risas y comentarios: “Agárrate, bomba sexy”. En una publicación posterior, la cantante volvió a sorprender al revelar que había planificado un nuevo procedimiento estético para su pareja. “Amor, te tengo una sorpresa: te tengo el morpheus 8 pro y el bótox, que te dejará uf…”, se le escucha decir.

    La respuesta del jugador no tardó en llegar: “Para el ‘caramelo’ (cara)”, a lo que Franco reaccionó entre risas: “Uy, no, te dejará recontra arreglado”. El intercambio cerró con otra broma del mediocampista: “A lo Leonardo DiCaprio”, frase que fue celebrada por la artista con un contundente “Mucho mejor”.

    Finalmente, la doctora explicó que el tratamiento morpheus 8 pro “mejora la textura de la piel, además de las pequeñas líneas de expresión”, detallando los beneficios estéticos que busca el futbolista.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Problemas en el paraíso? Pamela Franco encara a Christian Cueva y le hace reclamo sobre su intimidad: "Me tienes desatendida"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez LLORA DESGARRADORAMENTE tras 'APARICIÓN' de Javier Carmona en la graduación de su hija Valentina

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    ¿Problemas entre Paco Bazán y Susana Alvarado? Periodista envía insólito mensaje pero lo borra

    La increíble transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú para dedicarse a esto

    Jean Paul Santa María TAJANTE en medio de la confesión de Romina Gachoy sobre crisis matrimonial: “Vamos a ver qué pasa”

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”

    Christian Domínguez es captado en comprometida situación con la novia de su amigo en ausencia de Karla Tarazona

    Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: “Desapareció siete meses”

    Romina Gachoy se QUIEBRA en VIVO al revelar crisis en su relación con Jean Paul Santa María: “No deseo hacer…”

    Leonard León ROMPE SU SILENCIO sobre Christian Domínguez como “papá” de sus hijos: “Yo no soy el malo de este cuento”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 86.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;