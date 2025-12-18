Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

Christian Cueva anuncia DEMANDA DE DIVORCIO contra Pamela López: "Debo informar que..."

Christian Cueva confirma que ha iniciado el proceso legal para disolver su matrimonio con Pamela López, presentando la demanda ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva anuncia DEMANDA DE DIVORCIO contra Pamela López: "Debo informar que..."
    Cueva oficializa demanda de divorcio contra Pamela López | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Christian Cueva anuncia DEMANDA DE DIVORCIO contra Pamela López: "Debo informar que..."

    Christian Cueva vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática al confirmar que ya inició el trámite legal para disolver su matrimonio con Pamela López. La información se conoció tras la presentación formal del proceso ante una instancia judicial de Lima, lo que evidenciaría que la decisión ya está en marcha.

    wapa.pe

    VER MÁS: Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona

    Christian Cueva oficializa anuncio de su divorcio con Pamela López

    Christian Cueva vuelve a sorprender, esta vez por una decisión que marca un antes y un después en su vida personal. El futbolista confirmó que ha dado inicio a un proceso legal para poner fin a su matrimonio con Pamela López, dejando en evidencia que la ruptura es definitiva.

    De acuerdo con información del sistema judicial, la solicitud de divorcio fue presentada el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima. En el documento, Cueva aparece como demandante, mientras que Pamela López figura como parte demandada.

    El caso, que consta de 114 folios, llamó la atención por la cantidad de información incluida, lo que sugiere que el jugador habría reunido diversos elementos para sustentar formalmente su pedido ante las autoridades competentes.

    El propio ‘Aladino’ fue quien decidió hacer pública la noticia y disipar cualquier duda. A través de sus redes sociales, el futbolista difundió imágenes del proceso legal que ya inició para formalizar su separación.

    wapa.pe

    "A la opinión pública debo informar que el día de hoy mis abogados del Estudio Villaverde han presentado mi demanda de divorcio", se lee en las historias que compartió el jugador, confirmando así que el trámite ya se encuentra en manos de su equipo legal.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Problemas entre Paco Bazán y Susana Alvarado? Periodista envía insólito mensaje pero lo borra

    Magaly Medina reacciona a demanda de divorcio de Cueva

    La conductora de espectáculos abordó el tema en la emisión del miércoles 17 de diciembre y no dudó en dar su lectura del escenario legal que enfrenta el futbolista. Aunque aclaró que no ejerce como abogada, Magaly Medina aseguró tener amplio conocimiento sobre procesos de separación y puso énfasis en la complejidad del trámite elegido por Christian Cueva.

    “(Cueva) presentó demanda de divorcio por causal a Pamela López. Ah, claro, Pamela Franco dirá: ‘mi Aladinito se va a divorciar, ahora si nos vamos a casar’. Pero no es así. Es que ese proceso por causal, que puede ser por diferentes motivos, también tiene razones importantes para no hacer un divorcio por causal, porque finalmente lo que está demostrando es que Cueva quiere alargar su divorcio”, expresó en vivo.

    La periodista explicó que este tipo de procesos suelen extenderse por años y generan un impacto emocional en las familias involucradas. “El divorcio por causal en el Perú es uno de los más largos que hay, es interminable. Las parejas se sacan todas sus miserias y, en ese transcurso, los hijos de esas familias siguen sufriendo, y muchos psicólogos tendrán que lidiar con ello más adelante”, sostuvo.

    En ese contexto, Magaly también lanzó una reflexión dirigida a Pamela Franco, luego de hacerse pública la demanda. “(Franco) Deberías pensarlo bien. El hombre que se quiere divorciar, se divorcia. No la hace larga”, comentó.

    Finalmente, la presentadora dejó entrever que, a su criterio, el futbolista no tendría una intención real de cerrar definitivamente su matrimonio con Pamela López. “Lo que hace un ser humano de buen corazón, es ir a una conciliación y hacer su divorcio notarial o municipal, que lo haría así de rápido. Pero no, porque Pamela López también ha podido presentar una demanda de divorcio por causal”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva anuncia DEMANDA DE DIVORCIO contra Pamela López: "Debo informar que..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    Tula Rodríguez se quiebra en graduación de su hija con la ‘aparición’ del desaparecido Javier Carmona

    La increíble transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú para dedicarse a esto

    Leonard León ROMPE SU SILENCIO sobre Christian Domínguez como “papá” de sus hijos: “Yo no soy el malo de este cuento”

    ¿Problemas entre Paco Bazán y Susana Alvarado? Periodista envía insólito mensaje pero lo borra

    Lo más vistos en Farándula

    Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: “Desapareció siete meses”

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Tula Rodríguez rompe el silencio sobre supuesto romance con su amiga Pilar Arana ¿Qué dijo?

    Pamela López y Paul Michael arrasan en público y superan a Pamela Franco y Christian Cueva en Chiclayo

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 86.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;