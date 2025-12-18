Christian Cueva confirma que ha iniciado el proceso legal para disolver su matrimonio con Pamela López , presentando la demanda ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima.

Christian Cueva vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática al confirmar que ya inició el trámite legal para disolver su matrimonio con Pamela López. La información se conoció tras la presentación formal del proceso ante una instancia judicial de Lima, lo que evidenciaría que la decisión ya está en marcha.

Christian Cueva oficializa anuncio de su divorcio con Pamela López

Christian Cueva vuelve a sorprender, esta vez por una decisión que marca un antes y un después en su vida personal. El futbolista confirmó que ha dado inicio a un proceso legal para poner fin a su matrimonio con Pamela López, dejando en evidencia que la ruptura es definitiva.

De acuerdo con información del sistema judicial, la solicitud de divorcio fue presentada el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima. En el documento, Cueva aparece como demandante, mientras que Pamela López figura como parte demandada.

El caso, que consta de 114 folios, llamó la atención por la cantidad de información incluida, lo que sugiere que el jugador habría reunido diversos elementos para sustentar formalmente su pedido ante las autoridades competentes.

El propio ‘Aladino’ fue quien decidió hacer pública la noticia y disipar cualquier duda. A través de sus redes sociales, el futbolista difundió imágenes del proceso legal que ya inició para formalizar su separación.

"A la opinión pública debo informar que el día de hoy mis abogados del Estudio Villaverde han presentado mi demanda de divorcio", se lee en las historias que compartió el jugador, confirmando así que el trámite ya se encuentra en manos de su equipo legal.

Magaly Medina reacciona a demanda de divorcio de Cueva

La conductora de espectáculos abordó el tema en la emisión del miércoles 17 de diciembre y no dudó en dar su lectura del escenario legal que enfrenta el futbolista. Aunque aclaró que no ejerce como abogada, Magaly Medina aseguró tener amplio conocimiento sobre procesos de separación y puso énfasis en la complejidad del trámite elegido por Christian Cueva.

“(Cueva) presentó demanda de divorcio por causal a Pamela López. Ah, claro, Pamela Franco dirá: ‘mi Aladinito se va a divorciar, ahora si nos vamos a casar’. Pero no es así. Es que ese proceso por causal, que puede ser por diferentes motivos, también tiene razones importantes para no hacer un divorcio por causal, porque finalmente lo que está demostrando es que Cueva quiere alargar su divorcio”, expresó en vivo.

La periodista explicó que este tipo de procesos suelen extenderse por años y generan un impacto emocional en las familias involucradas. “El divorcio por causal en el Perú es uno de los más largos que hay, es interminable. Las parejas se sacan todas sus miserias y, en ese transcurso, los hijos de esas familias siguen sufriendo, y muchos psicólogos tendrán que lidiar con ello más adelante”, sostuvo.

En ese contexto, Magaly también lanzó una reflexión dirigida a Pamela Franco, luego de hacerse pública la demanda. “(Franco) Deberías pensarlo bien. El hombre que se quiere divorciar, se divorcia. No la hace larga”, comentó.