Maju SOLO quiere tranquilidad tras la polémica separación con Gustavo Salcedo: "Nunca olvidemos de agradecer"
La conductora Maju Mantilla decidió cerrar el 2025 con un mensaje de reflexión y esperanza, dejando en claro que su principal deseo para el 2026 es recuperar la calma. A través de sus redes sociales, la ex Miss Mundo hizo un recuento de los momentos que marcaron el último año, agradeciendo tanto las experiencias positivas como los aprendizajes que llegaron en medio de la adversidad.
En una de sus publicaciones más comentadas, Maju compartió imágenes de distintos episodios del año, incluyendo una fotografía junto a su esposo Gustavo Salcedo, gesto que no pasó desapercibido tras la intensa polémica que rodeó a la pareja meses atrás. En ese contexto, la conductora escribió: “Que este 2026 nos traiga tranquilidad y nunca olvidemos de agradecer por cada día de vida, por cada oportunidad, por cada momento vivido, por cada aprendizaje. Gracias a todos porque me acompañan siempre, a través de mis redes sociales”.
Un mensaje de paz tras un año marcado por la controversia
El 2025 no fue un año sencillo para Maju Mantilla. Su vida personal se vio expuesta luego de que Gustavo Salcedo la señalara públicamente de una supuesta infidelidad, al vincularla sentimentalmente con su entonces productor Christian Rodríguez. La situación escaló aún más cuando Salcedo fue denunciado por dicho productor por agresión y tentativa de homicidio, tras un violento incidente vehicular.
Pese a la magnitud del escándalo, Mantilla optó por el silencio durante varias semanas, alejándose de los reflectores y priorizando su estabilidad emocional. Su reciente mensaje de fin de año fue interpretado por muchos como una señal de cierre y reconciliación consigo misma.
Maju Mantilla reaparece y habla sobre las disculpas de su esposo
Luego de la tormenta mediática, Maju Mantilla reapareció públicamente durante un evento realizado en un conocido centro comercial. Frente a las cámaras del programa Amor y fuego, la conductora se mostró serena y enfocada en retomar su rutina laboral.
Al ser consultada sobre su regreso al trabajo y el difícil periodo que atravesó, respondió con firmeza: “Enfocarme en lo positivo (Volviendo nuevamente a trabajar Maju. Felicidades) Muchas gracias”.
La sorpresa llegó cuando confirmó que aceptó las disculpas públicas de Gustavo Salcedo, quien tiempo atrás reconoció su error al exponerla. Ante la pregunta directa del reportero, Maju respondió sin rodeos: “Sí”, dejando entrever que ha optado por pasar la página y avanzar con mayor tranquilidad.
La conductora no brindó mayores detalles sobre el estado actual de su relación, pero su actitud evidenció una clara intención de dejar atrás el conflicto y comenzar el 2026 con un enfoque más positivo y reservado.