Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad tras presunta infidelidad, según reconocida vidente: “En secreto”

Según la vidente Soralla de los Ángeles, las cartas apuntan a una posible reconciliación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo que se daría con total discreción.

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad tras presunta infidelidad, según reconocida vidente: “En secreto”
    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad, según vidente. | Composición Wapa
    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad tras presunta infidelidad, según reconocida vidente: “En secreto”

    ¿2026 con cambios? El nombre de Maju Mantilla vuelve a captar la atención del espectáculo luego de que una vidente sugiriera un posible acercamiento con Gustavo Salcedo. Lejos de escándalos públicos, esta etapa estaría marcada por la cautela y la reserva. De acuerdo con Soralla de los Ángeles, las cartas no descartan una reconciliación, aunque todo se manejaría con absoluta discreción.

    ¿Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se reconciliarán este 2026?

    Según lo expresado en el programa Karibeña TV, la vidente Soralla de los Ángeles fue consultada sobre la posibilidad de que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo retomen su relación tras la controversia que marcó su separación. Su lectura generó sorpresa, ya que las cartas no cierran la puerta a un reencuentro.

    La especialista explicó primero el panorama actual de la expareja y señaló que, pese al distanciamiento, aún existiría una conexión latente entre ambos, según lo que revelan los naipes.

    "Ahorita están bien distanciados. La carta de la fuerza indica que posiblemente en tres meses tengamos noticias, tal vez un amparo, tal vez una conversación, una posible reconciliación, pero siempre se va a quedar como oculto", señaló.

    Soralla precisó que, de concretarse algún acercamiento, este no se daría de manera pública ni oficial. Por el contrario, todo se manejaría con extrema reserva y sin confirmaciones visibles.

    "No va a quedar claro si se amistaron o no, porque ambos van a mantener todo esto en secreto", afirmó, descartando apariciones conjuntas o comunicados.

    Finalmente, la vidente indicó que este vínculo aún no estaría totalmente cerrado y que, a pesar de los conflictos previos, existiría la posibilidad de un nuevo comienzo entre ambos.

    "Van a decidir darse una nueva oportunidad, pero en secreto. Solamente un ampay podría delatarlos", aseguró, agregando que todavía hay sentimientos que podrían influir en una eventual reconciliación.

    Una separación envuelta en controversia y silencio

    La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo en los últimos meses. Tras 13 años de matrimonio, anunciaron su separación en medio de versiones de infidelidad que la exreina de belleza negó.

    La polémica se intensificó con la aparición de terceros, procesos legales y denuncias públicas, lo que llevó a Maju a alejarse temporalmente de la televisión. Más adelante, Salcedo pidió disculpas públicamente, las cuales fueron aceptadas. Según la vidente Soralla de los Ángeles, esta historia aún no estaría cerrada y una reconciliación discreta no estaría descartada.

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad tras presunta infidelidad, según reconocida vidente: “En secreto”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora.

    ;