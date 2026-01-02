Según la vidente Soralla de los Ángeles , las cartas apuntan a una posible reconciliación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo que se daría con total discreción.

¿2026 con cambios? El nombre de Maju Mantilla vuelve a captar la atención del espectáculo luego de que una vidente sugiriera un posible acercamiento con Gustavo Salcedo. Lejos de escándalos públicos, esta etapa estaría marcada por la cautela y la reserva. De acuerdo con Soralla de los Ángeles, las cartas no descartan una reconciliación, aunque todo se manejaría con absoluta discreción.

¿Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se reconciliarán este 2026?

Según lo expresado en el programa Karibeña TV, la vidente Soralla de los Ángeles fue consultada sobre la posibilidad de que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo retomen su relación tras la controversia que marcó su separación. Su lectura generó sorpresa, ya que las cartas no cierran la puerta a un reencuentro.

La especialista explicó primero el panorama actual de la expareja y señaló que, pese al distanciamiento, aún existiría una conexión latente entre ambos, según lo que revelan los naipes.

"Ahorita están bien distanciados. La carta de la fuerza indica que posiblemente en tres meses tengamos noticias, tal vez un amparo, tal vez una conversación, una posible reconciliación, pero siempre se va a quedar como oculto", señaló.

Soralla precisó que, de concretarse algún acercamiento, este no se daría de manera pública ni oficial. Por el contrario, todo se manejaría con extrema reserva y sin confirmaciones visibles.

"No va a quedar claro si se amistaron o no, porque ambos van a mantener todo esto en secreto", afirmó, descartando apariciones conjuntas o comunicados.

Finalmente, la vidente indicó que este vínculo aún no estaría totalmente cerrado y que, a pesar de los conflictos previos, existiría la posibilidad de un nuevo comienzo entre ambos.

"Van a decidir darse una nueva oportunidad, pero en secreto. Solamente un ampay podría delatarlos", aseguró, agregando que todavía hay sentimientos que podrían influir en una eventual reconciliación.

Una separación envuelta en controversia y silencio

La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo en los últimos meses. Tras 13 años de matrimonio, anunciaron su separación en medio de versiones de infidelidad que la exreina de belleza negó.