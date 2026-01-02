Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza dejó 40 decesos: "Lo sucedido fue..."

Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, contó cómo se encuentra tras el incendio en Suiza y reveló el estado de salud de la empresaria. ¿Qué más dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza dejó 40 decesos: "Lo sucedido fue..."
    Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza. | Composición Wapa | Instagram
    Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza dejó 40 decesos: "Lo sucedido fue..."

    Alejandra Baigorria vivió momentos de tensión durante su viaje a Suiza junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio, luego de registrarse un trágico incendio en el bar Le Constellation.

    La noticia alarmó a sus seguidores tras confirmarse que al menos 40 personas perdieron la vida en el siniestro ocurrido durante la madrugada, generando gran conmoción y preocupación por su bienestar.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Se quedaron sin trabajo! Karla Tarazona y Christian Domínguez confirman el fin de ‘Todo se filtra’

    Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza

    través de una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el exchico reality agradeció las muestras de preocupación de sus seguidores y confirmó que tanto él como su esposa Alejandra Baigorria y su cuñado se encuentran fuera de peligro. Explicó que ninguno estaba presente en el lugar donde ocurrió la tragedia, por lo que no sufrieron lesiones.

    wapa.pe

    "Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza", se lee en el mensaje de Said Palao.

    Si bien no hizo una mención directa a su cuñado Sergio Baigorria, al precisar que ellos se encontraban en otro centro de esquí queda claro que los tres están a salvo y ya se trasladaron a un nuevo destino para continuar con sus vacaciones.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Samahara Lobatón rompe el silencio y anuncia importante decisión tras diagnóstico de cáncer de Youna

    Tragedia en Suiza: esto es lo que se sabe sobre el bar de Crans-Montana que dejó cerca de 40 muertos

    Diversos medios internacionales informaron sobre la tragedia ocurrida la noche de Año Nuevo en el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, al sur de Berna. El incendio dejó 40 personas fallecidas y alrededor de 115 heridas, muchas de ellas de gravedad, según la policía del cantón de Valais.

    Los pacientes con quemaduras más severas serán trasladados a hospitales de Alemania, Francia e Italia. La fiscal Beatrice Pilloud indicó que se investigan varias hipótesis, siendo la principal que el fuego se propagó rápidamente y provocó una explosión. Las autoridades descartaron un atentado terrorista.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza dejó 40 decesos: "Lo sucedido fue..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Integrantes de famosa orquesta resultan heridos tras ataque armado en concierto de Año Nuevo en Carabayllo

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Ivana Yturbe confiesa que encontró mensajes de otras mujeres en celular de Beto: “Están dañando una familia”

    ¿Quién es Malory Vargas? La actriz que conquista a Liliana Castro y rompe esquemas por su diferencia de edad

    Exponen presuntos videos íntimos de Pamela Franco y desatan ola de insultos: 'COCHINA'

    Lo más vistos en Farándula

    Gisela Valcárcel: Tarotista Sugey Pérez augura lo menos esperado para su regreso a la TV

    Viuda de Paul Flores recuerda las últimas palabras del cantante al despedir el 2025

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    De vivir en “Su cerrito” a una casa de lujo: la influencer que con TikTok logró comprarse su vivienda

    Darinka Ramírez se separaría del padre de su segunda hija tras anunciar embarazo, según vidente: "Por Jefferson Farfán..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;