Said Palao , esposo de Alejandra Baigorria, contó cómo se encuentra tras el incendio en Suiza y reveló el estado de salud de la empresaria. ¿Qué más dijo?

Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza. | Composición Wapa | Instagram

Alejandra Baigorria vivió momentos de tensión durante su viaje a Suiza junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio, luego de registrarse un trágico incendio en el bar Le Constellation.

La noticia alarmó a sus seguidores tras confirmarse que al menos 40 personas perdieron la vida en el siniestro ocurrido durante la madrugada, generando gran conmoción y preocupación por su bienestar.

Alejandra Baigorria y Said Palao aclaran su estado de salud tras la tragedia en Suiza

través de una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el exchico reality agradeció las muestras de preocupación de sus seguidores y confirmó que tanto él como su esposa Alejandra Baigorria y su cuñado se encuentran fuera de peligro. Explicó que ninguno estaba presente en el lugar donde ocurrió la tragedia, por lo que no sufrieron lesiones.

"Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza", se lee en el mensaje de Said Palao.

Si bien no hizo una mención directa a su cuñado Sergio Baigorria, al precisar que ellos se encontraban en otro centro de esquí queda claro que los tres están a salvo y ya se trasladaron a un nuevo destino para continuar con sus vacaciones.

Tragedia en Suiza: esto es lo que se sabe sobre el bar de Crans-Montana que dejó cerca de 40 muertos

Diversos medios internacionales informaron sobre la tragedia ocurrida la noche de Año Nuevo en el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, al sur de Berna. El incendio dejó 40 personas fallecidas y alrededor de 115 heridas, muchas de ellas de gravedad, según la policía del cantón de Valais.