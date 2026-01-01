¡Se quedaron sin trabajo! Karla Tarazona y Christian Domínguez confirman el fin de ‘Todo se filtra’

Karla Tarazona apareció serena y cómplice junto a Christian Domínguez durante el anuncio oficial del fin del programa Todo se filtra , espacio que dejará de emitirse por Panamericana Televisión. En el escenario, la conductora se mostró relajada, lo abrazó con naturalidad y acompañó el momento con una actitud cercana, dejando claro que el cierre del ciclo no fue motivo de tensión, sino de balance y despedida.

Fiel a su estilo, Tarazona incluso se permitió bromear en pleno discurso y lanzó una frase entre risas dirigida al DJ: “Una canción triste le pedimos, que tenga feeling, por eso nos vamos, por tu culpa”. Pese al tono ligero, la conductora dejó un mensaje optimista al deslizar que este adiós no es definitivo y que 2026 vendría cargado de nuevos proyectos, alimentando la expectativa entre sus seguidores.