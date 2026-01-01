Una nueva controversia sacude la farándula peruana y vuelve a colocar en el centro de la conversación a Pamela Franco. Esta vez, las declaraciones no provienen de un programa de espectáculos, sino de una fuerte respuesta pública de Norka Ascue, quien decidió romper su silencio tras un episodio que involucró al futbolista Christian Cueva y al entrenador Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’.

El conflicto se originó luego de que se difundiera un audio en el que Cueva habría llamado de manera alterada para reclamar por comentarios sobre su relación sentimental. En medio de ese intercambio, surgió una amenaza que detonó una reacción inesperada.

La acusación que lanzó Norka Ascue en plena discusión

Según lo expuesto, Christian Cueva habría insinuado que podría divulgar material privado relacionado con la pareja de ‘La Mackyna’. Fue entonces cuando Norka Ascue salió al frente con un mensaje que no pasó desapercibido y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Jaja payaso. ¿Qué videos? Le escribiste hoy, no tienes nada, ¿qué crees que soy igual que la cochina? ¡Que hasta el tatuador tenía sus videos!", escribió Ascue, en una frase dirigida al futbolista, pero que aludía directamente a Pamela Franco.

La cantante no precisó cuándo habrían ocurrido los hechos que menciona, pero sí dejó entrever que se trataría de material íntimo compartido por la cumbiambera. Además, reveló que decidió tomar medidas tras sentirse amenazada. Ascue aseguró que solicitó garantías para su vida debido a los mensajes que habría recibido en medio de esta polémica.

Defensa a ‘La Mackyna’ y reacción en redes sociales

En el mismo descargo, Norka Ascue también se pronunció en respaldo de Mack Songhurst y minimizó la actitud del futbolista, asegurando que no existe temor, aunque dejó entrever una advertencia directa.

"Eso hace un hombre, sanazo. Sabes que de un manazo, quedas como zancudo", expresó, dejando claro su rechazo a la forma en que se habría desarrollado la confrontación.

Las declaraciones generaron un aluvión de comentarios en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con sorpresa, indignación y críticas, principalmente dirigidas a Pamela Franco. Entre los mensajes más repetidos se leyeron frases como: "Eso no se habla de ninguna mujer ni de nadie", "Jajajajajaja como es eso de los vídeos omg" y "Franco se lo ha ganado a pulso todo esto".