Estrella de ‘La Voz’ murió tras ser atacada por la espalda mientras firmaba autógrafos después de su concierto

Una participante de La Voz fue asesinada presuntamente por un “fan” luego de ofrecer un concierto . La artista se encontraba firmando autógrafos cuando sufrió un violento ataque. ¿De quién se trata?

El asesinato de la cantante estadounidense Christina Grimmie conmocionó al mundo de la música en 2016. La joven artista fue atacada mientras se encontraba firmando autógrafos para sus seguidores tras un concierto.

El hecho generó gran impacto, ya que el agresor se quitó la vida en el mismo lugar frente a varios testigos. A continuación, los detalles del caso.

¿Qué cantante de 'La Voz' fue asesinada en plena firma de autógrafos?

Christina Grimmie, reconocida por su participación en el programa 'The Voice', falleció a los 22 años luego de recibir varios disparos tras finalizar una presentación en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida.

Glimpse of Us | TikTok | Joji | Christina Grimmie

El ataque ocurrió la noche del 10 de junio de 2016, cuando la artista realizaba una sesión de autógrafos para sus seguidores después del concierto.

El tiroteo se produjo tras un show en el que Grimmie había participado junto a la banda Before You Exit. Luego de su presentación, la cantante permaneció en el recinto para compartir con sus fans y firmar autógrafos, una actividad que acostumbraba realizar al término de sus actuaciones.

¿Cómo fue el ataque que sufrió la cantante de 'La Voz' Christina Grimmie?

De acuerdo con información de la policía local, un hombre armado se acercó por la espalda a la cantante y disparó a corta distancia. Christina Grimmie fue trasladada de inmediato a un hospital cercano; sin embargo, horas más tarde las autoridades confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El atacante, que portaba dos armas de fuego, se quitó la vida en el lugar tras ser enfrentado por el hermano de la artista.

Según reportó la policía de Orlando, el agresor se mezcló entre los pocos asistentes que todavía permanecían en el lugar. De forma repentina sacó un arma y abrió fuego contra la cantante.