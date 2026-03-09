Isabella Ladera tiene INSÓLITA DECISIÓN en medio de la SENSIBLE PÉRDIDA de Hugo García tras revelar su embarazo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El exchico reality Hugo García atraviesa un momento de profundo dolor luego de anunciar el fallecimiento de su abuela Bertha, ocurrido el sábado 7 de marzo. A través de sus redes sociales, el influencer compartió con sus seguidores la triste noticia y algunas imágenes del emotivo momento que vivió junto a su familia durante el último adiós.

En medio de esta situación, su pareja, Isabella Ladera, también reaccionó públicamente con un breve mensaje. Sin embargo, su actitud en redes sociales generó diversos comentarios entre los usuarios.

La decisión de Isabella Ladera que llamó la atención en redes

La abuela de Hugo García falleció mientras el exchico reality se encontraba en Miami, por lo que tuvo que viajar de inmediato para regresar al Perú y poder despedirse de ella. Finalmente, logró llegar al país para participar en el sepelio realizado el domingo 8 de marzo.

Durante esos momentos de duelo, García decidió compartir con sus seguidores algunos instantes del velorio y del dolor que atraviesa por esta pérdida familiar.

Ante la publicación, Isabella Ladera dejó un breve mensaje en los comentarios: “madre hermosa por siempre”. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que horas antes la venezolana había publicado contenido relacionado con sus fotografías personales y sus negocios. Entre esas publicaciones también destacó una imagen junto a su pareja acompañada del mensaje “lo amo tanto”.

Tras ese comentario en la cuenta de Hugo García, la influencer dejó de compartir contenido en sus redes hasta la mañana del lunes 9 de marzo. En esa ocasión publicó una fotografía de su hija preparándose para ir al colegio y comentó que estaba emocionada porque la menor celebrará su cumpleaños en dos días.

El emotivo mensaje de despedida de Hugo García

Por su parte, Hugo García dedicó un conmovedor mensaje para despedirse de su abuela a través de su cuenta de Instagram.