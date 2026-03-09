Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

Isabella Ladera tiene insólita decisión en medio de la sensible pérdida de Hugo García tras revelar su embarazo

Isabella Ladera reveló un inesperado mensaje tras el sensible momento que está pasando su pareja, Hugo García.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Isabella Ladera tiene insólita decisión en medio de la sensible pérdida de Hugo García tras revelar su embarazo
    Isabella Ladera tiene INSÓLITA DECISIÓN en medio de la SENSIBLE PÉRDIDA de Hugo García tras revelar su embarazo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Isabella Ladera tiene insólita decisión en medio de la sensible pérdida de Hugo García tras revelar su embarazo

    El exchico reality Hugo García atraviesa un momento de profundo dolor luego de anunciar el fallecimiento de su abuela Bertha, ocurrido el sábado 7 de marzo. A través de sus redes sociales, el influencer compartió con sus seguidores la triste noticia y algunas imágenes del emotivo momento que vivió junto a su familia durante el último adiós.

    En medio de esta situación, su pareja, Isabella Ladera, también reaccionó públicamente con un breve mensaje. Sin embargo, su actitud en redes sociales generó diversos comentarios entre los usuarios.

    La decisión de Isabella Ladera que llamó la atención en redes

    La abuela de Hugo García falleció mientras el exchico reality se encontraba en Miami, por lo que tuvo que viajar de inmediato para regresar al Perú y poder despedirse de ella. Finalmente, logró llegar al país para participar en el sepelio realizado el domingo 8 de marzo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hugo García anuncia dura pérdida familiar a meses del embarazo de Isabella Ladera: "Me quedo con haberte dado tu último..."

    Durante esos momentos de duelo, García decidió compartir con sus seguidores algunos instantes del velorio y del dolor que atraviesa por esta pérdida familiar.

    Ante la publicación, Isabella Ladera dejó un breve mensaje en los comentarios: “madre hermosa por siempre”. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que horas antes la venezolana había publicado contenido relacionado con sus fotografías personales y sus negocios. Entre esas publicaciones también destacó una imagen junto a su pareja acompañada del mensaje “lo amo tanto”.

    Tras ese comentario en la cuenta de Hugo García, la influencer dejó de compartir contenido en sus redes hasta la mañana del lunes 9 de marzo. En esa ocasión publicó una fotografía de su hija preparándose para ir al colegio y comentó que estaba emocionada porque la menor celebrará su cumpleaños en dos días.

    El emotivo mensaje de despedida de Hugo García

    Por su parte, Hugo García dedicó un conmovedor mensaje para despedirse de su abuela a través de su cuenta de Instagram.

    “Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha. Descansa en paz… ¡Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí! Te amo”, escribió el exchico reality en su publicación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabella Ladera tiene insólita decisión en medio de la sensible pérdida de Hugo García tras revelar su embarazo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Reconocido actor y galán de novelas se recursea vendiendo paltas ante la falta de trabajo: “Ha sido muy difícil, un sube y baja”

    Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”

    Maricielo Effio habla sin filtros sobre su sueldo en EE.UU. y usuarios reaccionan indignados: “No lo vale”

    Said Palao sorprende al vender todos sus departamentos en medio de dudas por bienes con Alejandra Baigorria: “Más feliz…”

    ¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

    Lo más vistos en Farándula

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Magaly Medina PONE EN SU SITIO en vivo a su reportero por TERRIBLE comentario en marcha en honor a Lizeth Marzano

    Monserrat Seminario deja en shock al revelar detalles íntimos y acusar de ludopatía a Melcochita: "Es cochino"

    Isabella Ladera rompe su silencio y revela cuántos meses de embarazo tiene junto a Hugo García: “Semana…”

    Querida ex chica reality de “EEG” y “Combate” reaparece y anuncia su primer embarazo: “Nuestro amor hizo la vida…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;