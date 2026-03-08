Wapa.pe
Youna advierte que no permitirá que su hija conviva con el salsero si Samahara Lobatón reanuda la relación y asegura que tomará medidas para proteger a su hija.

    Youna advierte a Samahara | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    La polémica entre Youna y Samahara Lobatón volvió a encenderse luego de que el exbarbero realizara una transmisión en vivo a través de TikTok, donde habló abiertamente sobre la situación que involucra a la influencer y al cantante de salsa Bryan Torres. Durante el directo, el padre de la menor dejó clara su postura sobre lo que ocurriría si la hija de Melissa Klug decide retomar su relación con el artista.

    Youna lanza fuerte advertencia a Samahara Lobatón si retoma relación con Bryan Torres

    El influencer se refirió al tema luego de la agresión denunciada contra Samahara, situación que generó gran repercusión en redes sociales. En ese contexto, Youna expresó su preocupación por el bienestar de su hija y dejó en claro que no estaría de acuerdo con que la menor conviva con el salsero si la relación se reanuda.

    Durante su transmisión, Youna explicó que no pretende interferir en las decisiones sentimentales de Samahara, aunque sí dejó claro que tomará medidas si considera que la seguridad de su hija podría verse comprometida.

    “Yo no puedo creer que puedo controlar a alguien y menos a Samahara, no es mi pareja, pero ella sabe que, si regresa con esa persona, nunca más esa persona puede ver a Xianna, jamás, ni vivir con él, nada, totalmente”, fue la fulminante advertencia que hizo el exbarbero para proteger a su hija mayor.

    Usuarios aplauden decisión de Youna

    El comentario del influencer fue bien recibido por parte de sus seguidores, quienes respaldaron la idea de no permitir que su hija conviva en la misma casa, si es que Samahara se atreviera a volver con el cantante.

    “Buena decisión, Youna, todo por tu hija”, “Así es, tu hija no puede vivir con un agresor, no lo puedes permitir y la justicia te dará la razón”, “Muy bien dicho”, “Qué bueno, toda la razón”, se lee en los mensajes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

