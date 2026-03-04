En el clip, se escucha al médico confirmando que el riñón de Youna está volviendo a la normalidad, lo que significa que por ahora tendrá cambios en sus procedimientos médicos.

Youna generó emoción entre sus seguidores tras compartir alentadoras noticias sobre su estado de salud. El ex de Samahara Lobatón reveló que acudió a un hospital para realizarse nuevos exámenes luego de ser diagnosticado con leucemia. A través de TikTok, el barbero difundió un video del momento en que su médico le comunicó resultados positivos.

Youna emociona con buenas noticias tras diagnóstico de cáncer

“Hemos revisado las imágenes y el procedimiento que le hemos realizado; parece que su riñón está volviendo a la normalidad”, se le escucha decir al intérprete utilizado por el influencer peruano para poder comunicarse con el urólogo.

“Parece que por ahora no es necesario que tengamos que hacer mucho más. ¿Tienes dolor en alguna parte?”, preguntó a Youna el doctor, mientras que este le respondió de forma negativa.

Youna lamenta no poder acompañar a Xianna en su primer día de clases

El influencer conocido como Youna conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a su hija Xianna, fruto de su relación con Samahara Lobatón. A través de sus historias de Instagram, el joven expresó la tristeza que siente por no poder acompañarla en un momento tan especial como su primer día de clases.

El exbarbero confesó que la distancia le impide vivir de cerca algunas etapas importantes en la vida de la pequeña, lo que lo llevó a dedicarle unas sentidas palabras para recordarle cuánto la ama y lo orgulloso que está de ella.

En su publicación, Youna manifestó el dolor que le provoca no estar presente físicamente en este nuevo comienzo escolar de su hija. Junto a una fotografía de la menor, el joven dejó un mensaje cargado de nostalgia y amor paternal.

"Me duele mucho saber que estás creciendo y me estoy perdiendo momentos importantes en tu vida como este. Me duele no poder estar a tu lado en tu primer día de clases, me duele no poder llevarte y recogerte en una etapa tan importante como esta, pero estoy aquí, sea de lejitos", escribió.